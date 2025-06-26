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共和黨為曼達尼貼「激進左翼」標籤 川普：百分百共產黨瘋子

記者胡玉立／綜合報導
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曼達尼（中）在選舉過程中對以色列攻擊加薩提出許多批評，也不滿川普掃蕩無證移民的政策。（路透）
曼達尼（中）在選舉過程中對以色列攻擊加薩提出許多批評，也不滿川普掃蕩無證移民的政策。（路透）

曼達尼(Zohran Mamdani)24日晚贏得紐約市民主黨初選提名後，短短數小時內，迅速成為共和黨箭靶。包括川普總統和副總統范斯在內，競相將曼達尼貼上「激進左派」代言人標籤；川普痛批曼達尼是「百分之百共產黨瘋子」，「讓美國再次偉大」(MAGA)右翼人士則攻擊曼達尼的回教信仰，保守派網紅盧默(Laura Loomer)稱「紐約市會被摧毀」。

現年33歲的曼達尼是民主社會主義者，他誓言提高紐約市最富有居民稅收、凍結逾百萬套公寓租金、推動建立市屬雜貨店。他的對手、前紐約州長葛謨(Andrew Cuomo)承認敗選後，范斯即在社群媒體發文「祝賀」曼達尼成為「民主黨新領袖」。顯示在2026年期中選舉臨近之際，共和黨人已找到新的「激進左翼」主攻目標。

川普在社媒「真實社群」(Truth Social)猛烈抨擊曼達尼，怒斥「民主黨越界了，曼達尼是百分之百的共產黨瘋子」，「我們以前也遇過激進左翼人士，但這有點荒謬了」。

除了批評曼達尼的政治立場，川普也批評他的外表和聲音：「他看起來糟透了，嗓音刺耳，不太聰明，背後有一群AOC+3，全是傻瓜，甚至連我們偉大的巴勒斯坦參議員、哭泣的舒默(Chuck Schumer)，都對他卑躬屈膝。」AOC是民主黨進步派眾議員歐凱秀(Alexandria Ocasio-Cortez)的姓名縮寫，舒默其實是猶太裔。

共和黨全國國會委員會(National Republican Congressional Committee)迅速稱曼達尼是「反猶太主義社會主義激進分子」，痛批他在初選過程中強烈反對以色列的立場。

保守派網紅盧默(Laura Loomer)則在社媒連串發文，針對曼達尼的回教信仰聲稱：「紐約市將被摧毀」，穆斯林將開始「在紐約各地發動聖戰」，「紐約市將迎來九一一恐怖攻擊 2.0」 。

如果曼達尼11月當選市長，將是紐約市史上首位穆斯林市長。曼達尼曾多次批評以色列在加薩的行動，但他也多次反駁人們將他貼上反猶太主義標籤，強調無論紐約市或美國，都沒有反猶太主義容身之地。

曼達尼 紐約市 民主黨

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