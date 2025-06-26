籲曼達尼對抗「寡頭政治」 桑德斯：民主黨恐不會記取教訓

政治光譜屬於進步左派的參議員桑德斯（右）和眾議員歐凱秀（左），在這次初選裡全力支持曼達尼。（美聯社）

紐約州眾議員曼達尼 (Zohran Mamdani)24日在民主黨 紐約市長初選領先群雄。事實上，如果沒有佛蒙特州資深聯邦參議員桑德斯 (Bernie Sanders)，或許就沒有現在的曼達尼。

33歲的曼達尼是民主社會主義者，紐約市長初選贏得關鍵勝利，引發政治大地震。曼達尼曾說，桑德斯是「對我這輩子影響最大的政治人物」。

桑德斯對於曼德尼的美言投桃報李，選前出面幫原本不被看好的曼達尼背書。長期以來走民主社會主義路線的桑德斯25日接受POLITICO Magazine訪問時，對於曼德尼初選告捷表示欣慰。

桑德斯期勉曼達尼：「對抗億萬富豪階級，對抗寡頭政治，這就是勝選之道。」

多年來與民主黨結盟卻未入黨的桑德斯說，民主黨應該從曼達尼勝選的實例記取教訓，但對民主黨能否反省則抱持懷疑。

桑德斯在訪問中說，從這次選舉的投票動向可以看出，較年長的選民投票給前任州長葛謨(Andrew Cuomo)、億萬富豪階級贊助數百萬支持葛謨，所有老舊時代的建制派候選人及政治人物都挺葛謨，結果讓他落敗。

他說，民主黨可以從中吸取的教訓是，曼達尼有辦法讓年輕選民動起來，讓年輕男性選民動起來，曼達尼創造了一股強而有力的草根運動。

民主黨今後應該朝什麼方向前進？桑德斯說，不確定民主黨高層是否願意記取教訓，或許不願意，「他們可能寧可跟鐵達尼號一起沉船，也不願調整新方向」。

桑德斯說，不管民主黨高層是否喜歡，「我們今後都要繼續支持進步派候選人」，「如同我們正在做的，我們開始在全國各地動員起來」。

桑德斯表示，這就是「對抗寡頭政治」(Fighting Oligarchy)行動的真正意義。

他說，民主黨高層恐怕不會做出正確選擇，「所以我們要繼續推動，在黨內注入新能量，包括勞工階級民眾、年輕人、少數族裔等」。