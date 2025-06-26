我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

先是叫川普「Daddy」、譴責俄國力道也變弱 北約怎麼了

華人遇職業租霸 百萬新房要不回 2任律師趕不走

籲曼達尼對抗「寡頭政治」 桑德斯：民主黨恐不會記取教訓

記者顏伶如／綜合報導
政治光譜屬於進步左派的參議員桑德斯（右）和眾議員歐凱秀（左），在這次初選裡全力支持曼達尼。（美聯社）
政治光譜屬於進步左派的參議員桑德斯（右）和眾議員歐凱秀（左），在這次初選裡全力支持曼達尼。（美聯社）

紐約州眾議員曼達尼(Zohran Mamdani)24日在民主黨紐約市長初選領先群雄。事實上，如果沒有佛蒙特州資深聯邦參議員桑德斯(Bernie Sanders)，或許就沒有現在的曼達尼。

33歲的曼達尼是民主社會主義者，紐約市長初選贏得關鍵勝利，引發政治大地震。曼達尼曾說，桑德斯是「對我這輩子影響最大的政治人物」。

桑德斯對於曼德尼的美言投桃報李，選前出面幫原本不被看好的曼達尼背書。長期以來走民主社會主義路線的桑德斯25日接受POLITICO Magazine訪問時，對於曼德尼初選告捷表示欣慰。

桑德斯期勉曼達尼：「對抗億萬富豪階級，對抗寡頭政治，這就是勝選之道。」

多年來與民主黨結盟卻未入黨的桑德斯說，民主黨應該從曼達尼勝選的實例記取教訓，但對民主黨能否反省則抱持懷疑。

桑德斯在訪問中說，從這次選舉的投票動向可以看出，較年長的選民投票給前任州長葛謨(Andrew Cuomo)、億萬富豪階級贊助數百萬支持葛謨，所有老舊時代的建制派候選人及政治人物都挺葛謨，結果讓他落敗。

他說，民主黨可以從中吸取的教訓是，曼達尼有辦法讓年輕選民動起來，讓年輕男性選民動起來，曼達尼創造了一股強而有力的草根運動。

民主黨今後應該朝什麼方向前進？桑德斯說，不確定民主黨高層是否願意記取教訓，或許不願意，「他們可能寧可跟鐵達尼號一起沉船，也不願調整新方向」。

桑德斯說，不管民主黨高層是否喜歡，「我們今後都要繼續支持進步派候選人」，「如同我們正在做的，我們開始在全國各地動員起來」。

桑德斯表示，這就是「對抗寡頭政治」(Fighting Oligarchy)行動的真正意義。

他說，民主黨高層恐怕不會做出正確選擇，「所以我們要繼續推動，在黨內注入新能量，包括勞工階級民眾、年輕人、少數族裔等」。

桑德斯 曼達尼 民主黨

上一則

共和黨為曼達尼貼「激進左翼」標籤 川普：百分百共產黨瘋子

下一則

曼達尼爆冷勝出 為民主黨帶來勝選策略 也暗藏危險

延伸閱讀

業者憂曼達尼加稅 華爾街人士考慮出走 WSJ：向左急轉

業者憂曼達尼加稅 華爾街人士考慮出走 WSJ：向左急轉
曼達尼爆冷 因堅持批評以色列 民主黨人憂疏遠搖擺選民

曼達尼爆冷 因堅持批評以色列 民主黨人憂疏遠搖擺選民
紐約市長初選／曼達尼勝選感言 引用南非前總統曼德拉這句名言

紐約市長初選／曼達尼勝選感言 引用南非前總統曼德拉這句名言
紐約市長之爭／葛謨留一手？ 有可能以獨立身分參選

紐約市長之爭／葛謨留一手？ 有可能以獨立身分參選

熱門新聞

美國B-2戰略轟炸機。(路透)

美軍B-2轟炸機建功 學者：伊朗「顏面盡失」恐報復

2025-06-21 21:10
美國總統川普21日步下空軍基地。（歐新社）

川普：美軍成功打擊伊朗3處核設施包括福爾多 戰機全數平安撤退

2025-06-21 20:05
來自加州、德州、佛羅里達州的共和黨籍國會議員，公開呼籲白宮掃蕩行動應以犯罪份子為優先目標，不是在美國居住多年但未犯法的無證移民。（路透）

強硬掃蕩移民 部分共和黨及川普選民：我們投票不是要這些

2025-06-20 08:16
總統川普5月中旬拜訪卡達，於烏代德空軍基地發表談話。(路透)

紐時曝川普參戰代價：4萬美軍淪伊朗飛彈活靶 僅4分鐘逃命

2025-06-18 23:50
影像衛星公司Maxar Technologies公布伊朗福爾多核設施遇襲前（左）、後（右）對比照。（路透）

美鑽地彈轟伊朗核設施 衛星圖曝6巨坑 分析指仍有2疑點

2025-06-22 20:20
美國重達3萬磅，被稱為「碉堡剋星」的GBU-57巨型鑽地彈，這項武器主要用來摧毀深層地下目標。(美聯社)

美正式參戰以伊衝突 空襲伊朗3處核設施 川普打破46年來紅線

2025-06-21 20:20

超人氣

更多 >
意外…這款大受歡迎的手機 TSA禁止帶上飛機

意外…這款大受歡迎的手機 TSA禁止帶上飛機
好市多7項超值商品「不到10元」 會員喊：永遠別斷貨

好市多7項超值商品「不到10元」 會員喊：永遠別斷貨
傳習近平將缺席7月金磚國家峰會 改「他」代打 原因曝光

傳習近平將缺席7月金磚國家峰會 改「他」代打 原因曝光
3000輛中國車滅頂 貨船起火在阿拉斯加公海沉沒

3000輛中國車滅頂 貨船起火在阿拉斯加公海沉沒
伊朗鬆口：核設施遭美、以反覆攻擊後「嚴重受損」

伊朗鬆口：核設施遭美、以反覆攻擊後「嚴重受損」