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范斯定義「川普主義」：明確美國利益、外交解決、無效即動武

川普對中國採購伊朗石油已無異議？市場人士猜只是場面話

編譯劉忠勇／綜合外電
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川普在 Truth Social 連發多則貼文，要求以色列和伊朗雙方停火，其中一則說：「中國現在可以繼續購買伊朗石油。」（路透）
川普在 Truth Social 連發多則貼文，要求以色列和伊朗雙方停火，其中一則說：「中國現在可以繼續購買伊朗石油。」（路透）

美國總統川普為落實以色列和伊朗停火，周二突然大開中國可繼續從伊朗進口石油的方便之門，也無形破壞了美國官方多年來對伊朗的制裁政策。

川普在社群平台發文宣布這個消息，不僅讓油市大感意外，也讓美國政府內部官員措手不及。此舉恐怕動搖美國多屆政府圍堵伊朗的核心策略——藉由限制石油出口來斷除德黑蘭的財源。

川普在 Truth Social 連發多則貼文，要求以色列和伊朗雙方停火，其中一則說：「中國現在可以繼續購買伊朗石油。」

川普此話一出，國際油價跌勢加劇，紐約西德州中級原油（WTI）期貨下跌6%，收在每桶約64美元。隨著以伊衝突對石油供應的威脅減弱，近幾天油價本己持續重挫。

彭博報導，負責伊朗石油制裁事務的美國財政部和國務院官員對川普的說法感到意外，也一時無法判斷該如何回應。

白宮一位官員隨後強調，相關制裁措施仍會持續，並表示總統一貫呼籲中國等國購買美國石油，而不是伊朗石油，否則就會違反美國的制裁規定。這位官員說，川普的貼文只是想強調，過去幾天他的作為確保了荷姆茲海峽沒有受到影響，否則後果對中國來說將會非常嚴重。

Siebert Financial 投資長馬雷克（Mark Malek）說：「川普這番話，像是在美中和美伊談判過程中釋出善意。」他說：「我們多數人認為這只是場面話，但這確實讓我感到意外。」

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