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評／川普、伊朗有默契停火 政治精算師內唐亞胡措手不及

東部多地100度高溫破紀錄 影響逾1.5億人

記者胡玉立／綜合報導
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美東熱浪來襲，多個城市飆破華氏100度高溫。圖為民眾遛狗都為愛犬穿上鞋子，以免燙傷。（美聯社）
美東熱浪來襲，多個城市飆破華氏100度高溫。圖為民眾遛狗都為愛犬穿上鞋子，以免燙傷。（美聯社）

熱穹頂（heat dome）衝擊美國東部；截至24日凌晨，東部地區已有超過1億5000萬人收到高溫警報，其中，從北卡羅來納州緬因州約有7500萬人收到「極端高溫警告」。95號州際公路沿線大部分地區24日下午迎來此波熱浪最高峰，溫度接近或超過華氏100度。破高溫紀錄同時，濕度也隨之加劇，又悶又熱的天氣既危險又難受。

紐約市近12年最低紀錄

高溫加上高溼，即使晚間也難降溫。氣象預報局呼籲民眾出門務必防曬。（路透）
高溫加上高溼，即使晚間也難降溫。氣象預報局呼籲民眾出門務必防曬。（路透）

紐約市甘迺迪機場氣溫24日午後不久即衝至100度，乃2013年以來首見。接著巴爾的摩、費城和波士頓也達百度。國家氣象局預計有數十個地方追平或創下單日最高溫紀錄。氣象學家、前國家海洋大氣總署首席科學家茂伊（Ryan Maue）表示，「東海岸各州從緬因州到佛州的實際氣溫都可能達到華氏100度；緬因州氣溫達到100度的現象並不常見。」這是緬因州2011年來首次衝上百度。

這波熱浪23日已創下39項高溫新紀錄，24日的高溫不遑多讓；與三位數高溫同樣危險的是受濕度影響，夜間並未降溫。氣象局天氣預報中心（Weather Prediction Center）氣象學家阿舍曼（Jacob Asherman）警告，「極端高溫和高濕天氣並存且無法緩解，所有因素疊加，足證這波熱浪有多強。這是一次非常非常極端的事件。」

茂伊和阿舍曼都表示，這波位於中大西洋上空的高壓系統，24日達到最高峰，氣溫和濕度都上升好幾個等級。預計25日也會出現類似情況，但之後熱浪可望開始減弱。

高溫100度範圍將縮小

25日最強烈高溫將進一步擠壓南部和東部地區；創紀錄高溫可能會集中在新澤西州南部至北卡羅來納州。與24日相比，25日氣溫達到華氏100度的覆蓋範圍可望大幅縮小，逾100度地區可能集中在北卡羅來納州東部至維吉尼亞州東南部。費城和華府最高氣溫預計將在90度左右到100度左右，有可能創下單日最高溫紀錄。

氣候中心（Climate Central）首席氣象學家普拉基（Bernadette Woods Placky）表示，白天高溫潮濕加上夜晚潮濕且氣溫下降不多，「熱度日以繼夜不斷疊加累積，時間持續越久，對身體健康傷害越大，能源帳單支出也越大」。

新州畢典 超過百人中暑

美鐵（Amtrak）24日報告，高溫導致途經華府、費城和紐約的路線限速，列車延誤。新罕布夏州漁獵廳表示，23日有兩名16歲徒步旅行者在賈弗里（Jaffrey）一座山上被熱浪擊倒，兩人昏昏沈沈，後來已獲救並送醫。新澤西州帕特森市23日舉行兩場戶外畢業典禮，消防局在上午的第一場治療中暑的50人，有九人送醫。下午舉行的第二場有百人需要治療， 七人送醫，儀式進行一小時後暫停。市長塞耶（ André Sayegh）因酷熱宣布緊急狀態，取消所有休閒活動， 開放圖書館作為納涼中心。

熱穹頂襲擊美東，24日有1.5億人受到熱浪影響。圖為麻州小朋友在池裡消暑。（歐新...
熱穹頂襲擊美東，24日有1.5億人受到熱浪影響。圖為麻州小朋友在池裡消暑。（歐新社）

北卡羅來納州 熱浪 緬因州

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