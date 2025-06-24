我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

以色列打破沉默 內唐亞胡宣布同意川普停火提議

川普發文：以伊停火已生效 請勿違反

伊朗還有藏核設施？傳3個月就能產19枚核武原料

編譯盧思綸／綜合報導
根據22日衛星圖像，伊朗福爾多核設施21日遭美軍空襲，受到嚴重毀損。（路透）
根據22日衛星圖像，伊朗福爾多核設施21日遭美軍空襲，受到嚴重毀損。（路透）

紐約時報報導，美軍日前突襲伊朗核設施造成嚴重毀損，內部濃縮鈾卻下落不明，川普政府高層事後坦言不清楚核材料具體位置。伊朗原子能組織主席艾斯拉米（Mohammad Eslami）6月12日曾稱，伊朗有一座「安全且無法攻破的」濃縮廠，並將立即開始安裝離心機。究竟伊朗是否真有祕密核設施？

國際原子能總署（IAEA）理事會6月通過決議，譴責伊朗未履行禁止核子擴散條約（NPT）資訊透明義務。

隨後，艾斯拉米聲稱，伊朗設有一座祕密核設施，「這座新設施已經建成，位於一個安全且無法攻破的地點。一旦裝好離心機，馬上會開始進行濃縮。」

倘若伊朗說法屬實，這將是德黑蘭第三座建設在地下的核設施，如同福爾多（Fordo）與納坦茲（Natanz）。

聯合國核查員、現任科學暨國際安全研究所（Institute for Science and International Security）所長歐布萊特（David Albright）曾撰文指出，該設施可能位於納坦茲以南、庫赫—科蘭加茲拉（Kuh-e Kolang Gaz La）山下，海拔高度約1609公尺，比福爾多所在的山還高出近800公尺。

歐布萊特表示，這處設施似乎是為大規模部署離心機而建。如果運作並搭載最新型離心機，伊朗可在三個月內產出足以製造19枚核武所需的高濃縮鈾。

目前沒有證據能核實歐布萊特的說法，且沒有正式跡象顯示新設施的具體位置。西方情報圈尚未提出評估，IAEA與其他外國政府幾乎沒有公開回應。

紐時報導稱，這座設施已建設多年，且伊朗禁止IAEA進入檢查。IAEA署長葛羅西（Rafael Grossi）4月曾說，伊朗表示「這不關你們的事」。

根據商業衛星影像，伊朗位於福爾多的濃縮廠受到嚴重破壞，深藏地底的設施與離心機可能已被摧毀，但專家22日提出兩個疑慮，首先是目前還無法完全確認設施實際受損程度，再者伊朗可能早就把接近武器級濃縮鈾轉移到祕密設施。

華府的科學暨國際安全研究所負責人、前聯合國核檢查員歐布萊特（David Albright）表示，「美軍用巨型鑽地彈直接打穿了，我認為那個設施大概完了」。

但影像衛星公司CNA Corporation副研究員艾夫利斯指出，目前仍無法確認地下設施的實際破壞情況。

影像衛星公司Maxar Technologies公布伊朗福爾多核設施遭轟炸前（左...
影像衛星公司Maxar Technologies公布伊朗福爾多核設施遭轟炸前（左）、後（右）對比照。副總統范斯指伊朗的濃縮鈾都已被埋下地下。（路透）

伊朗 聯合國 紐約時報

上一則

也有核計畫？以模糊策略保持威懾 批評人士指西方雙標

下一則

伊朗加速找接班人 革命創始人孫子哈桑·何梅尼浮檯面

延伸閱讀

以伊停火內幕：川普用實力談和平 在美軍轟炸伊朗後要求對話

以伊停火內幕：川普用實力談和平 在美軍轟炸伊朗後要求對話
對美「軍事回應」後 伊朗官媒正式宣佈：停火

對美「軍事回應」後 伊朗官媒正式宣佈：停火
川普宣稱以伊將「無限期」停火 伊朗外長打臉：沒有協議

川普宣稱以伊將「無限期」停火 伊朗外長打臉：沒有協議
伊朗攻擊卡達美軍基地有先通知美國 地緣政治專家判斷2目的

伊朗攻擊卡達美軍基地有先通知美國 地緣政治專家判斷2目的

熱門新聞

美國B-2戰略轟炸機。(路透)

美軍B-2轟炸機建功 學者：伊朗「顏面盡失」恐報復

2025-06-21 21:10
美國總統川普21日步下空軍基地。（歐新社）

川普：美軍成功打擊伊朗3處核設施包括福爾多 戰機全數平安撤退

2025-06-21 20:05
來自加州、德州、佛羅里達州的共和黨籍國會議員，公開呼籲白宮掃蕩行動應以犯罪份子為優先目標，不是在美國居住多年但未犯法的無證移民。（路透）

強硬掃蕩移民 部分共和黨及川普選民：我們投票不是要這些

2025-06-20 08:16
總統川普5月中旬拜訪卡達，於烏代德空軍基地發表談話。(路透)

紐時曝川普參戰代價：4萬美軍淪伊朗飛彈活靶 僅4分鐘逃命

2025-06-18 23:50
美國重達3萬磅，被稱為「碉堡剋星」的GBU-57巨型鑽地彈，這項武器主要用來摧毀深層地下目標。(美聯社)

美正式參戰以伊衝突 空襲伊朗3處核設施 川普打破46年來紅線

2025-06-21 20:20
影像衛星公司Maxar Technologies公布伊朗福爾多核設施遇襲前（左）、後（右）對比照。（路透）

美鑽地彈轟伊朗核設施 衛星圖曝6巨坑 分析指仍有2疑點

2025-06-22 20:20

超人氣

更多 >
富爸爸：全球貨幣體系快崩潰…不想變窮？買這3種資產

富爸爸：全球貨幣體系快崩潰…不想變窮？買這3種資產
好市多烤雞怎麼去骨？看員工30秒神操作

好市多烤雞怎麼去骨？看員工30秒神操作
伊朗飛彈襲美軍基地 卡達宣布暫時關閉領空

伊朗飛彈襲美軍基地 卡達宣布暫時關閉領空
紐約市長初選最新民調：曼達尼翻盤勝葛謨 最後一輪出線

紐約市長初選最新民調：曼達尼翻盤勝葛謨 最後一輪出線
川普發文宣布：以伊停火 「12日戰爭」結束

川普發文宣布：以伊停火 「12日戰爭」結束