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川普發文：以伊停火已生效 請勿違反

衛報評川普：表演型政客 完成強人版本升級

伊朗彈襲卡達美基地 川普感謝先通知：他們已發洩情緒

記者顏伶如／綜合報導
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圖為23日卡達烏代德空軍基地附近的夜空。伊朗23日向該基發射飛彈，但多被攔截。（路透）
圖為23日卡達烏代德空軍基地附近的夜空。伊朗23日向該基發射飛彈，但多被攔截。（路透）

伊朗多處核子設施周末期間遭到美軍轟炸，德黑蘭23日宣布針對卡達杜哈(Doha)附近沙漠地帶的美軍基地發射多枚飛彈做為報復。卡達政府表示，防空系統成功攔截鎖定烏代德空軍基地(Al Udeid Air Base)的飛彈攻擊。川普總統在社群媒體「真實社群」(Truth Social)發文感謝伊朗攻擊之前有先通知，因此美方與卡達都沒有人員死亡。

伊朗國家安全委員會(Supreme National Security Council)23日發表聲明說，伊朗為報復美國侵略、侮慢行動而展開回擊，針對美軍基地發射飛彈的數量跟美國轟炸伊朗的飛彈數量一樣。

川普表示，伊朗這波飛彈反擊力道「非常薄弱」(very weak)，幾乎沒有造成任何損害。川普表示，有13枚飛彈遭到攔截，另一枚飛彈朝著「不構成威脅」的方向前進，防空系統予以忽略。川普下午召集國防部長、參謀首長聯席會議主席等高階官員，前往白宮戰情室開會。

川普發文語氣緩和，透露美國有意降低與伊朗之間的緊張情勢，避免衝擊擴大成為更廣泛的中東戰爭。川普寫道：「最重要的是，他們已經徹底發洩情緒，希望以後不再懷有更多仇恨。」幾分鐘後，川普在後續貼文寫道：「恭喜全世界，和平的時候到了。」

伊朗在最初憤怒的聲明後，最高國家安全委員會把攻擊稱為有限，使用美國對付伊朗目標所用的相同數量彈藥，而且針對位於卡達遠離都會區和住宅區的基地。

美國國防官員說，伊朗反擊行動並沒有造成人員傷亡。伊朗反擊之後，國際油價下降，一名分析師說，伊朗回擊規模「頗有節制」，讓市場人士鬆了一口氣。

卡達位於伊朗南邊約120哩，美國在中東地區最大的軍事基地就在卡達。卡達軍方官員說，伊朗總共發射19枚飛彈，其中一枚未遭攔截而擊中基地。

烏代德空軍基地有數千美軍官兵駐守，是美國攻打阿富汗、伊拉克時的重要指揮中心。阿富汗戰爭、伊拉克戰爭戰情最緊張時期，烏代德空軍基地駐紮美軍高達1萬人，到了2022年人數則降至大約8000人。

烏代德空軍基地座落於杜哈西南邊大約20哩的平坦沙漠當中。過去20年裡，擁有豐富天然氣資源的卡達投入80億建設烏代德空軍基地。由於基地被列為高度敏感，美軍官員曾經僅以「位於西南亞某個地點」描述。

伊朗23日向卡達烏代德空軍基地發射報復飛彈，該基地有美軍駐紮，但未造成任何人員傷...
伊朗23日向卡達烏代德空軍基地發射報復飛彈，該基地有美軍駐紮，但未造成任何人員傷亡。圖為15日的衛星圖像。（美聯社）

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