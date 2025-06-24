也有核計畫？以模糊策略保持威懾 批評人士指西方雙標

以色列 表示，它決心要摧毀宿敵伊朗 的核子計畫，因為伊朗秘密研發核武的努力，對以色列的生存構成了威脅。

眾所周知，以色列在過去幾十年以來，一直被認為是中東唯一擁有核武的國家，盡管其領導人拒絕承認或否認該國核武的存在。

專家表示，以色列在是否擁核上的模糊立場，能讓它在不引爆區域核子軍備競賽或引發先發制人攻擊的同時，增強以色列對伊朗和其他敵人的威懾力。

以色列是僅有的五個尚未加入全球核不擴散條約的國家之一；這讓以色列可以免受國際社會要求其解除武裝，也可避免允許核查人員審查其設施的壓力。

伊朗和其他地區的批評人士，指責西方國家嚴格監控伊朗堅稱僅用於和平目的的核子計畫，但同時卻又對以色列可疑的核武庫睜一隻眼閉一隻眼的雙標行為，無比虛偽。

以色列是在建國第一任總理班古里昂(David Ben Gurion)的領導下，於1958年在偏遠沙漠城市迪莫納(Dimona)成立了內蓋夫核子研究中心(Negev Nuclear Research Center)；班古里昂認為，以色利這個糟到敵對鄰國包圍的新生小國，需要核威脅作為額外的安全保障。一些歷史學家則認為，核威懾只能作為緊急情況下的最後手段。

根據一篇在2022年發表於學術期刊「原子科學家公報」(Bulletin of the Atomic Scientists)的文章，以色列把迪莫納核研究所的成立隱瞞了十年之久，告訴美國官員那只是一家紡織工廠；根據該文章，以色列自1970年代初期，就靠著在迪莫納生產的鈽，擁有了能發射核彈 頭的能力。

但以色列的模糊策略在1986年遭到重大打擊；迪莫納的核活動遭該設施的前技術員莫迪凱．瓦努努(Mordechai Vanunu)曝光；他向倫敦的「周日泰晤士報」(The Sunday Times)提供了反應爐的照片和描述。瓦努努後來被判「叛國罪」並因此入獄18年，不得與外國人會面或離開以色列。