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川普炸伊朗核設施 紐約警戒、反戰聲起

福斯：如果面對中國 美國沒有足夠戰機執行攻擊任務

記者顏伶如／即時報導
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美國襲擊伊朗核設施後，國防部22日的簡報會上展示了「午夜鐵鎚行動」的海報。（路透）
美國襲擊伊朗核設施後，國防部22日的簡報會上展示了「午夜鐵鎚行動」的海報。（路透）

福斯新聞網23日分析，美軍周末期間在「午夜鐵鎚行動」(Operation Midnight Hammer)出動7架B-2幽靈轟炸機(B-2 Spirit stealth bombers)突襲且重創伊朗核子設施，但這次任務卻凸顯一項壞消息，那就是若要對中國展開類似的攻擊任務，美國並沒有足夠戰機。美國只打造了21架B-2轟炸機，其中19架仍在服役，調度空間有限。

以色列空軍已在2024年10月對伊朗防空系統、軍事指揮所展開數百次轟炸，過去10天裡又有新一波攻擊。美軍B-2幽靈轟炸機周末期間出動，轟炸伊朗重要核子設施，但「午夜鐵鎚行動」還是動用了125架飛機，包括F-22與F-35戰鬥機、F/A-18E/F「超級大黃蜂」打擊戰鬥機、EA-18G「咆哮者」電子作戰機，另外還有KC-135、KC-46空中加油機。

報導指出，「午夜鐵鎚行動」證明了美國對於第六代戰機的需求，下一波戰機必須具備隱密特性，設計重點在於能與無人機配合。川普總統今年3月批准了空軍的F-47戰機計畫，現在必須加快腳步發展。

福斯新聞網國家安全分析師蕾貝卡‧葛蘭特(Rebecca Grant)在文中寫道，旨在替代B-2轟炸機的B-21「突襲者」匿蹤戰略轟炸機(B-21 Raider stealth bomber)必須加快生產。B-21轟炸機大約3年前第一次飛行，目前處於低速生產階段，或許需要設立第二座製造廠盡快趕工。

海軍其實已經備妥一款秘密第六代隱形戰鬥機可以供航空母艦使用，卻因預算問題延遲生產決策。報導指出，美國絕對需要這款戰機來威懾中國。

包括標準導彈(Standard Missile)系列在內，由海軍驅逐艦搭載的導彈防禦系統，都應該盡快補充庫存。

美國太空軍(U.S. Space Force)操作的衛星為精準攻擊提供支援，同時監測伊朗的導彈發射，因此太空軍應該擁有充裕預算，防止中國、俄羅斯干擾太空。

葛蘭特指出：「為什麼美軍會要攻打中國呢？他們並不想，這點我可以保證。只不過，中國恐怕另有盤算。」她表示，B-2戰鬥機任務之一就是「讓關鍵目標處於受到威脅的狀態」，對中國來說，這包括了用來攻擊衛星的地面雷射武器、逐漸壯大的核子軍備、能夠打擊美軍基地的機動飛彈，或者具有侵略意圖的中國空軍與海軍。

報導指出，嚇阻(deterrence)就是關鍵所在，B-2轟炸機飛到伊朗上空，證明了「讓關鍵目標處於受到威脅的狀態」(hold critical target sets at risk)這句話對美軍行動的重要與特殊意義，這個道理可以適用於美國所有潛在敵手。

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