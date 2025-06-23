「50501運動」全美組織抗議：別再戰爭

民眾22日在加州洛杉磯參加反戰抗議活動。歐新社

美國新聞周刊（Newsweek）等外媒22日報導，美國總統川普 21日晚間在全國電視演說中證實，下令美軍襲擊福爾多（Fordow）等伊朗 3處核設施。這除了加劇中東緊張，也使美國國內出現反對美國參戰以色列與伊朗戰爭的抗議活動。

在21日美國參戰後，名為「50501運動」及美國其他活動團體正組織「別再戰爭」的抗議活動。

前述的50501數字，是指50場抗議活動、50州和1場運動。

例如在新罕布夏（New Hampshire）州，22日就舉行幾場反戰抗議活動，包括該州首府康科德（Concord）。康科德的抗議人士主張，美國根本就不該對福爾多等核設施實施攻擊。這些走上街頭高喊反暴力的人士並擔憂，若伊朗因此報復，美伊恐爆發核戰。

其中1名抗議人士強調，「人民不要戰爭，參戰需要國會批准，國會可不能批准參戰，我們不要戰爭！」

其他出現這類反川普、反戰活動的美國主要城市，還有北卡羅來納艾西維爾（Asheville, North Carolina）、巴爾的摩、俄亥俄州 辛辛那提、俄亥俄州哥倫布（Columbus）、洛杉磯、紐約市、肯塔基州路易維爾（Louisville）、新罕布夏州曼徹斯特（Manchester）、密爾瓦基、鳳凰城、羅德島普羅維登斯、維吉尼亞州里契蒙（Richmond）、德州聖馬可（San Marco）、西雅圖、密蘇里州春田（Springfield）和華府。

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