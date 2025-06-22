ICE突襲肉品廠抓逾70非法移民 查獲大規模身分盜竊集團

移民和海關執法局6月10日前突擊檢查位於內布拉斯加州奧馬哈的肉品包裝廠格倫谷食品公司，逮捕了70多名非法移民。(路透)

移民和海關執法局(ICE )日前與其他聯邦和州機構合作，突擊檢查位於內布拉斯加州 奧馬哈(Omaha)肉品包裝廠格倫谷食品公司(Glenn Valley Foods)，逮捕了70多名非法移民 ，當時引發社區乃至全國部分民眾抗議；不過此次行動也查獲大規模身分盜竊集團。

福斯新聞(Fox News)報導，一份ICE聲明指出，被捕的非法移民盜用社會安全碼和個資，以非法取得工作許可、工資和福利，損害到100多名受害者的權益，這些民眾面臨「毀滅性的經濟、情感和法律後果」。

ICE發言人列舉了一些因身分被盜、看似在格倫谷食品公司工作的受害者。一位居住在加州的民眾將不得不工作近15年才能恢復身分、彌補那名盜用他身分的非法移民所造成的經濟損失。

德州一名無法工作的身障人士難以獲得社安殘障補助金，因他被冒用的身分顯示他在工作中。科羅拉多州一名受害者因「收入增加」收到國稅局通知要求再繳5000多元。密蘇里州一名全職護理專業的學生則是被盜用社會安全號碼，結果被檢舉收入過高而失去了大學學費補助。

另一位ICE代表說，格倫谷食品內的非法移民是幕後黑手，其中一些人可能利用了組織犯罪網路來實施罪行；調查仍在進行中，受影響的具體人數尚不清楚。

雖然這些逮捕行動引發了社區和民眾的憤怒，但ICE表示這些非法移民的行為證明他們並非像一些人所說的那樣既無辜且辛勤工作。

國土安全調查處(HSI)堪薩斯城辦事處的特別探員齊托(Mark Zito)稱這些身分盜竊罪犯不僅違法，還擾亂了人們的生活。「最近有人公開表示，我們逮捕的竊賊善良、勤勞、誠實，這些所謂誠實工作的人卻給無辜的美國民眾造成了難以估量的經濟和精神損失，如果假冒成別人，為了竊取他們的生活都不算明目張膽的犯罪行為的話，那我真不知道還有什麼算得上。這些受害者並非無名的數據，他們是被剝奪醫療保險和教育機會的真實人物」。