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范斯以恐嫌名字稱民主黨參議員 挨轟「輕佻、心胸狹窄」

編譯潘勛／綜合報導
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副總統范斯(左)20日前往洛杉磯市視察，把加州選出的聯邦參議員亞列克斯‧帕迪亞的名字說成荷西，引發民主黨強烈抨擊。(路透)
副總統范斯(左)20日前往洛杉磯市視察，把加州選出的聯邦參議員亞列克斯‧帕迪亞的名字說成荷西，引發民主黨強烈抨擊。(路透)

副總統范斯(J.D. Vance)20日前往洛杉磯市，批評民主黨加州州長紐森(Gavin Newsom)等民主黨官員放任洛杉磯市發生騷亂，但在14分鐘的記者會上把加州選出的聯邦參議員亞列克斯‧帕迪亞(Alex Padilla)的名字說成荷西(Jose)，引發民主黨在21日強烈抨擊，指責范斯代表聯邦政府的「輕佻、心胸狹窄」。

衛報(The Guardian)報導，范斯洛城行旨在譴責紐森以及洛城市長巴斯(Karen Bass)，說他們鼓勵當地以暴力行動，抗議逮捕移民。在記者會上，范斯演說，而且只回答白宮挑選的記者提問，當地駐地記者被摒除不得參加。

被問到一些民主黨人被聯邦調查局(FBI)探員戴上手銬、拘留時，范斯開帕迪亞的玩笑，表示自己「倒希望荷西‧帕迪亞在這兒問問題呢，只是很不幸，我估量他認定這裡沒有政治秀可以表演，所以決定不來」。

荷西‧帕迪亞真有其人，是美國公民，被控2002年計畫替凱達(al-Qaida)恐怖組織引爆一枚有輻射線的「髒彈」，15年前被捕，控以陰謀謀殺及資助恐怖活動。

Politico政治網站報導，范斯被川普挑為副手之前擔任聯邦參議員，當過帕迪亞的同事。帕迪亞21日反唇相譏，指范斯代表當前的政府有多「輕佻、心胸狹窄」，真是可悲，他可是現在的副總統呢，本以為他會更認真看待洛杉磯當前局勢的。

帕迪亞另上X社媒平台貼文說，范斯曉得他的全名；假如范斯真想談政治戲碼，大家不妨由川普政府派數千部隊來洛城挑事談起。

范斯的發言人柯克(Taylor Van Kirk)表示，副總統一定是把「兩個曾犯法的人搞混」而「講錯了」。

但加州民主黨人不吃這一套。紐森也在X社媒平台貼文說，「范斯與帕迪亞在聯邦參院共事過，把他說成荷西‧帕迪亞，決非意外事件」。

洛杉磯市長巴斯在隨後記者會上也不留情出拳，說「副總統先生，你好大膽，敢藐視我們的聯邦參議員。我猜他在你眼中是個路人甲對吧」。

范斯 民主黨 洛杉磯

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