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華爾街日報：給伊朗2周緩衝 是川普的豪賭

以軍要民眾做好「長期戰役」準備 稱對伊朗攔截飛彈還夠用

久居美國無證客沒犯罪也被抓 共和黨內也反彈

記者顏伶如／綜合報導
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來自加州、德州、佛州的共和黨籍國會議員呼籲白宮掃蕩無證客行動應以打擊犯罪分子為優先目標，而非針對在美國居住多年並未犯法的無證移民。圖為國民兵盤查無證客。(美聯社)
來自加州、德州、佛州的共和黨籍國會議員呼籲白宮掃蕩無證客行動應以打擊犯罪分子為優先目標，而非針對在美國居住多年並未犯法的無證移民。圖為國民兵盤查無證客。(美聯社)

華爾街日報(WSJ)20日報導，川普政府以積極手段推動遣返政策，正在考驗美國民眾對政治界線的容忍度，某些共和黨員與曾投票給川普的選民如今紛紛提出不同意見。來自加州、德州、佛羅里達州的共和黨籍國會議員，公開呼籲白宮掃蕩無證客行動應以打擊犯罪分子為優先目標，而不是針對在美國居住多年並未犯法的無證移民。國會眾院農業委員會(House Agriculture Committee)主席、共和黨賓州聯邦眾議員湯普森(Glenn "GT" Thompson)則說，鎖定農場展開移民掃蕩「就是不對」(just wrong)。

「拉丁裔女性挺川普」(Latinas for Trump)共同創辦人、佛州州參議員伊蕾娜．賈西亞(Ileana Garcia)在社群媒體X發文寫道，川普政府行動「令人無法接受且不人道」，「我們投票不是要這些」。

2024年大選時為川普背書的前任輕量級拳擊冠軍賈西亞(Ryan Garcia)也在X平台發文說：「我的確投票給川普，但我對於移民和海關執法局(Immigration and Customs Enforcement，ICE)在洛杉磯的作為不能保持沉默。」賈西亞指出：「我們可以在不失去人性的情況下，擁有邊境安全。」

報導指出，移民、遣返向來是川普最受選民支持的政策亮點，但近來民調顯示不滿意度已超過滿意度。

昆尼別克大學(Quinnipiac University)本月稍早公布最新民調顯示，43%受訪者對川普移民政策表示滿意，54%受訪者不滿意，40%受訪者對川普遣返政策表示滿意，56%不滿意。

資深民調專家希維爾(Nate Silver)彙整民調數據發現，直到本月稍早之前川普移民政策一直是滿意度超過不滿意度，但現在不滿意度比滿意度平均多了3%。

福斯新聞網(Fox News)民調顯示53%受訪選民不贊成川普處理移民問題的方式，川普19日在社群媒體發文表示：「他們一直出錯，態度負面，這就是為什麼MAGA陣營討厭福斯新聞的原因。」

民主黨民調專家墨菲(Molly Murphy)指出，民眾喜歡鞏固邊境、打擊非法移民，但覺得川普政府反覆無常，缺乏公平。她說，調查顯示40%美國人反對在缺乏正當法律程序(due process)或牴觸法院命令的情況下遣返移民，也不贊成在教堂、學校與學校展開移民掃蕩。

專家指出，川普多次強調上台後要遣返百萬無證移民，問題是如果要達成目標，就必須驅逐長年在美非法居留但未犯罪的無證移民，不是只有犯罪分子或偷渡入境立即被捕的無證客。

智庫機構卡托研究所(Cato Institute)經濟與社會政策研究部副總監諾拉斯特(Alex Nowrasteh)說：「我們正目睹自從經濟大蕭條(Great Depression)以來不曾看過的境內移民執法力道。」

川普 非法移民 民調

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運輸部威脅各州不配合移民執法就扣建設經費 法官不准

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