新墨州國民兵上街 不配武裝、不穿軍服…數月後罪案減少

新墨西哥州州長葛里申向州內最大城市阿布奎基派國民兵震懾犯罪，與川普在洛杉磯應付抗議群眾而部署的加州國民兵不同，新墨州國民兵既不穿著軍服，也不配備武裝。(美聯社)

新墨西哥州 最大城市阿布奎基(Albuquerque)屢傳槍擊、襲擊、毒品濫用事件，市警局3月底發布了一份備忘錄請求州長葛里申(Michelle Lujan Grisham)增援。葛里申4月宣布該市進入緊急狀態，調派該州國民兵 前往協助，而與川普在洛杉磯應付抗議群眾而部署的加州國民兵不同，新墨州國民兵既不著軍服，也不配備武裝。

哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)報導，葛里申最近受訪時談到阿布奎基市的中央大道走廊(the Central Avenue Corridor)，表示她看到了販毒、吸毒、街頭暴力、賣淫活動，也擔心人口販賣。該市警局的警員們更直接叫中央大道走廊是「戰區」(war zone)。

葛里申因此授權調動71名新墨州國民兵，他們5月時曾接受危機干預及緩和局勢的訓練，並於6月5日部署到阿布奎基街頭。新墨州國民兵副司令阿吉拉爾(Miguel Aguilar)少將上個月簡報中表示71名成員中有53人就來自阿布奎基地區。在警員出勤的事件中，國民兵的任務是確保周邊安全，阿布奎基警方稱這讓原本負責該工作的警察得以重返街頭，處理其他通報案件。

主要城市警長協會(Major Cities Chiefs Association)一項暴力犯罪 調查中，阿布奎基警局報告稱近幾個月暴力犯罪下降：今年第一季共記錄11起凶殺案，低於去年同期的21起；48起強暴案，低於去年同期的63起；153起搶劫報告，低於去年的232起；895起重傷害，低於去年同期的1095起。

但仍有警員對此不以為然，該市警局工會主席威洛比警探(Shaun Willoughby)受訪稱「別再跟犯罪玩遊戲了」，認為暴力犯罪激烈，手無寸鐵的國民兵無力應付，懷疑他們的效果。「他們能做什麼？他們無法干預、無權力把任何人關進監獄、沒有武器。他們身處美國最暴力的社區之一，卻只是穿著polo衫、自稱是幫手，能做的事非常有限」。