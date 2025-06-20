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洛杉磯道奇隊拒絕ICE探員進球場 國安部否認到場執法

記者顏伶如／綜合報導
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ICE的車輛及官員19日意外出現洛杉磯道奇球場，擬進場逮捕非法移民，但被道奇隊阻止，球場外也有民眾聚集抗議。（路透）
ICE的車輛及官員19日意外出現洛杉磯道奇球場，擬進場逮捕非法移民，但被道奇隊阻止，球場外也有民眾聚集抗議。（路透）

洛杉磯道奇隊(Los Angeles Dodgers)在社群媒體X發表聲明表示，19日上午拒絕移民和海關執法局(Immigration and Customs Enforcement，ICE)探員進入體育場，「今天比賽照常舉行」。聲明表示，移民探員抵達道奇球場(Dodger Stadium)並且要求進入停車場，但遭到球場拒絕。不過，移民和海關執法局則說道奇說詞不實，並稱移民探員並未前往球場。

國土安全部發表聲明表示，這次事件與道奇隊並無關係，海關與邊境保護局(Customs and Border Protection，CBP)公務車僅在道奇球場停車場停留極短時間，無關任何執法或查緝行動。

ICE近來不僅在法院外逮捕無證移民，19日甚至出現道奇球場，但被道奇隊拒絕進入停...
ICE近來不僅在法院外逮捕無證移民，19日甚至出現道奇球場，但被道奇隊拒絕進入停車場，照片安全人員在球場外警戒。（路透）

抗議人士 紛紛赴球場集結

根據社群網站19日流傳影像顯示，道奇球場附近出現政府公務車輛。洛城地方媒體報導，社群網站傳出移民探員抵達道奇球場停車場的消息後，某些抗議人士紛紛前往球場集結。

洛杉磯地區日前才剛因為移民掃蕩行動引發大規模抗議，後來演變成街頭暴亂，川普總統下令國民兵(National Guard)、陸戰隊(Marines)保護聯邦建築物。過去幾周，大批移民探員出現在洛杉磯郡(Los Angeles County)，加州格蘭岱市(Glendale)19日透過X平台官方帳號發文表示，市府官員注意到市區裡有移民和海關執法局的行動。

道奇隊粉絲基本盤長期以來有著大量拉丁裔球迷，不少人認為這個趨勢跟「墨西哥之光」左投手瓦倫祖拉(Fernando Valenzuela)1980年代加入道奇有關。

川普總統上周宣布暫停農場、牧場、飯店、餐廳等上班地點的無證移民掃蕩，但國土安全部助理部長麥克拉夫林(Tricia McLaughlin)18日說職場掃蕩行動仍是維護公共安全、國家安全及經濟穩定的重要基礎。又恢復查緝。

「美國商業移民聯盟」(American Business Immigration Coalition)執行主任史業敏(Rebecca Shi)指出，川普政府對於職場掃蕩無證客政策反覆，商家無所適從。她說：「員工處於高度壓力及害怕的情況下，店家生意幾乎做不成。」

霍曼：職場掃蕩以罪犯優先

白宮「邊境沙皇」(Border czar)霍曼(Tom Homan)19日表示，包括農場、旅館在內的職場無證客掃蕩行動仍會持續，不過將以犯罪分子為優先鎖定目標。他指出，許多職場掃蕩是根據刑事犯罪調查資料，例如強迫勞動、人口販賣、稅務詐騙以及洗錢等。

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