多次衝突後…ICE設施限制訪問 國會議員批侵犯監督權

在國會議員造訪移民拘留設施引發多起衝突之後，國土安全要求國會議員，須提前72小時通知。圖為新州國會議員麥西佛(中)上月造訪紐瓦克拘留中心。(美聯社)

國土安全部 本月初實施新規定，限制國會議員進入聯邦移民及海關執法局(ICE )拘留設施，多位民主黨 國會議員抨擊侵犯他們的監督權。

根據新規定，國會議員由原來24小時前通知所要訪問的ICE設施，進一步提早到72小時前通知。國土安全部指出，盡管國會議員有權基於監督需要而突訪拘留設施，但ICE駐各地辦事處的設施「不在突擊檢查範圍之內」。

新規定也指出，「ICE保留全權酌情決定權，可在多種情況下拒絕(國會議員)請求或以其他方式取消、重新安排或終止巡視或訪問」，包括「設施管理人員或其他ICE官員認為適當的情況下」。

國土安全部實施有關新規定，緣於民主黨人反對川普政府大舉逮捕及驅逐無證移民，多個月來，加州、紐約州、新澤西州及伊利諾州多位民主黨籍國會議員以巡視為由，要進入ICE拘留設施內時，與ICE人員發生衝突。

紐約曼哈頓民主黨籍國會眾議員高德曼(Dan Goldman)及納德勒(Jerry Nadler)18日前往ICE紐約辦事的拘留設施，聲稱行使監督權但遭拒絕。加州民主黨籍國會眾議員趙美心(Judy Chu)同樣在這一天被拒絕進入洛杉磯大都會拘留中心，她指責此舉「令人憤慨且違法」。

多位議員已致函國土安全部長諾姆(Kristi L. Noem)及ICE代理局長里昂斯(Todd Lyons)，指出阻止國會議員進入ICE 設施，表明他們缺乏問責承諾且無視國會監督權。

眾院國土安全委員會資深民主黨眾議員湯普森(Bennie G. Thompson)發聲明抨擊相關新政策，目的是「阻止國會對ICE設施的監督，是對憲法及聯邦法律的侮辱」。

他又說，沒有任何一個政府機構或部門，能夠以「太忙碌」為由而拒絕受到國會監督。同時強調，若然ICE沒有什麼事情要隱瞞的話，國土安全部就必須開放其設施。

國土安全部及ICE暫未對此作出回應。