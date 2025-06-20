波特蘭反ICE示威爆衝突 探員射橡膠彈、催淚彈 5人被捕

波特蘭抗議者18日晚間擋住移民執法局設施入口，探員採取強制手段驅逐群眾。圖為周末期間波特蘭抗議者與執法人員發生衝突，一名抗議者被逮捕。(美聯社)

聯邦探員在18日晚間動用了非致命彈藥，以驅散一群試圖阻止執法車輛進出俄勒岡州波特蘭(Portland)移民 和海關執法局(Immigration and Customs Enforcement，ICE )設施的抗議民眾。

根據右派組織「美國轉捩點」(Turning Point USA)所拍攝的影片，聯邦探員對抗議民眾發射橡膠子彈、催淚彈和閃光彈以驅散群眾，現場爆發混亂。

該庇護城市的ICE大樓外，已經持續了約一周半的抗議活動，18日晚間發生最新抗議活動。

大多蒙面的數百名抗議民眾，在日落前走上街頭遊行，其中一些人高舉著「偷來的土地上，沒人是非法的」和「保護移民和難民」等標語；其中有幾人還頭戴著通常象徵著左翼抗議運動的頭巾。

抗議民眾接著聚集在位於麥克丹大道(Macadam Avenue)上的ICE大樓外，試圖堵住入口。

影片顯示，隨著夜幕降臨，緊張局勢升級，抗議民眾將一個大型垃圾箱推到ICE大樓的入口前，執法人員則是從屋頂對抗議民眾發射了大量非致命子彈。

盡管當局發出多次驅散警告，但抗議民眾仍拒絕離開；身穿防暴裝備的警察隨之出動，對人群發射彈藥，空氣瀰漫催淚瓦斯，最終迫使抗議民眾撤退；國土安全部 (Homeland Security)表示需要將該區域清理出來，好讓幾輛政府車輛能夠安全離開。

國土安全部助理部長麥克拉夫林(Tricia McLaughlin)19日告訴福斯數位新聞(Fox News Digital)，共有五人被逮捕。

「昨晚，波特蘭暴徒暴力攻擊了聯邦執法部門；250名暴徒燃放煙火，用雷射光照警察眼睛使其暫時失明，並衝進了ICE的一個辦事處」，麥克拉夫林指出，「最終，共有五人因多項指控被逮捕，其中包括襲擊聯邦執法部門。我們不會對這些懦夫的行為袖手旁觀。」

麥克拉夫林指出，警察面臨的攻擊事件，增加了413%，「國土安全部長諾姆(Kristi Noem)向暴徒傳達的訊息很明確：你們無法阻止我們或拖住我們。ICE和我們的聯邦執法夥伴將會繼續執法。如果你對執法人員動手，那你就會受到法律的全面追究。」