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每天喝酒不逾兩杯建議 可能取消

記者張聲肇／綜合報導
美國飲食指南(U.S. Dietary Guidelines)可能取消成人飲酒每天不超過兩杯的建議。圖為一對情侶在沙灘喝酒。(路透)
美國飲食指南(U.S. Dietary Guidelines)可能取消成人飲酒每天不超過兩杯的建議。圖為一對情侶在沙灘喝酒。(路透)

美國飲食指南(U.S. Dietary Guidelines)可能取消成人飲酒每天不超過兩杯的建議，在消費者日漸具備健康意識，影響酒品市場之際，這對賣酒業是一大勝利。

路透引述知情人士說，最快本月即將公布的美國飲食指南更新版，還是會簡短提醒美國人，喝酒要「適度、適量」，因為酒精畢竟會對健康構成風險。

消息來源說，飲食指南更新的內容，還沒最後定稿，仍可能有變。目前有關飲酒的指導原則是：女性每天不超過一杯，男性不超過兩杯。

其他國家的酒量建議也差不多，例如英國政府建議國民，每周喝酒最好限在14杯以內，加拿大更為謹慎，警告說每周喝兩杯酒，健康風險就開始提高。

即使「適度」飲酒仍具健康風險，譬如，提高乳癌的風險。不過，也有研究發現，適度喝酒有益健康，包括降低中風的風險。

了解飲食指南制定內情的人士說，每日飲酒量設下具體限制的科學根據似乎有限，既然是「指南」，當然要反映最堅實的證據。

衛生部和農業部共同制定的美國飲食指南，全球都很注意，也會影響學生「營養午餐」和醫療健保有關政策。

酒品業的主管擔心，滴酒不沾的小甘迺迪掌政下的衛生部會像世衛組織那樣，拿酒精的健康風險來嚴限每日攝取量，雖然他對喝酒一事很少公開發言。但他對自己任期內的飲食指南，則不斷強調「全食物」(whole foods)的重要性，認為未加工過的原型食物，健康效應遠大於含添加劑、防腐劑的「垃圾」食品。。

帝亞吉歐(Diageo)、百威英博集團(Anheuser-Busch InBev)等國際大酒商2024年和2025年迄今，為了飲食指南和包括稅務與貿易等其他問題，已耗費數百萬元遊說國會。

世衛 中風 健保

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