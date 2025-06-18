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洛杉磯街頭動亂趨緩 市長宣布解除宵禁

記者顏伶如／綜合報導
為控制洛杉磯騷亂，市長貝斯宣布6月10日起部分區域實施宵禁，17日宣布解除。（美聯社）
為控制洛杉磯騷亂，市長貝斯宣布6月10日起部分區域實施宵禁，17日宣布解除。（美聯社）

洛杉磯地區移民掃蕩行動日前引發抗議後來演變成街頭暴動，川普總統動用國民兵(National Guard)卻遭加州州政府提告。位於舊金山的聯邦第九巡回上訴法院17日聆聽兩造辯論。洛杉磯市長貝斯(Karen Bass)17日則解除市中心區宵禁，並表示一周之前因為群眾破壞物品、暴力猖獗而宣布宵禁，現在狀況已有改善。

洛杉磯市長貝斯17日在聲明中說，歷時7天的宵禁規定實施成功，讓商店、餐廳、居民都受到保護，所以解除宵禁。此舉是該市抗議引發警民衝突後，緊張局勢逐漸緩和的最新跡象。

聯邦區域法院法官布雷爾(Charles Breyer)上周裁定，川普部署國民兵手段違法、明顯越權，川普必須把國民兵掌控權交還加州州長紐森(Gavin Newsom)。紐森要求對川普部署國民兵下達臨時禁止令獲得布雷爾同意。不過，布雷爾裁決結果旋即被聯邦第九巡迴上訴法院擋下。不過，這起訴訟只涉及國民兵，與同樣也部署在洛杉磯地區的陸戰隊(Marines)無關。

川普任命的法官班尼特(Mark Bennett)在聽審開場詢問川普政府訴訟代表舒馬特(Brett Shumate)，司法部對此案立場如何，是否認為法院無權過問總統動用國民兵的權限。舒馬特答道，法院在總統決策過程中的確沒有任何角色或地位。

舒馬特指出，法律明文規定，總統得以徵召聯邦軍人與任何州的國民兵組織，數量則依總統視情況需要而定。他說，法律規定「再清楚不過」。

舒馬特在法庭上說，洛杉磯地區仍有示威抗議事件，移民和海關執法局(Immigration and Customs Enforcement，ICE)逮捕行動持續進行中，因此有必要出動國民兵保護聯邦建築物安全。

舒馬特說，國民兵掌控權交還加州政府的裁決必須擋下，否則生命與財產安全都將受到威脅。

加州政府訴訟代表哈波特(Samuel Harbourt)則說，聯邦政府並沒有知會紐森部署國民兵的決策，聯邦政府也不曾說明曾經考慮使用其他較為緩和的因應措施。

國民兵 川普 洛杉磯

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