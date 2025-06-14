上訴法院准調國民兵 川普再派200名陸戰隊進駐洛杉磯

在上訴法院裁定川普暫時可以派兵之後，聯邦調動200名陸戰隊到洛杉磯，保護聯邦人員及財產。(路透)

下級法院要求川普 總統把國民兵 的指揮權交還加州的裁定，遭聯邦第九巡迴上訴法院12日晚暫時擋下。13日有200名陸戰隊進駐洛杉磯 ，負責聯邦人員與財產的維安，同時首次傳出已有平民被陸戰隊拘留。

美聯社報導，聯邦上訴法院暫時擋下下級法院阻止川普繼續在洛杉磯部署國民兵的裁定，並定於17日舉行聽證。上訴法院的裁決不意味司法最終認同川普的做法，僅代表川普目前仍握有調度國民兵的指揮權，不過並未阻止川普調動陸戰隊。

上周聯邦突襲洛杉磯市中心，展開大規模非法移民逮捕行動，引爆街頭抗爭，於是川普先後動員約4000名國民兵進駐洛杉磯，隨後又調派700名陸戰隊前往支援。

負責指揮國民兵與陸戰隊行動、第51特遣部隊指揮官謝曼(Scott Sherman)少將證實，陸戰隊已完成民間騷亂應變訓練並開始執行任務，13日起接替國民兵在威爾希爾聯邦大樓(Wilshire Federal Building)負責站崗。

報導指出，數十名陸戰隊員駐守在17層樓高聯邦大樓入口，身穿戰備軍服，手持步槍與聯邦安全人員偕同維安，並由安全人員負責檢查進入停車場駕駛的證件。

謝曼指出，軍事人員並不負責逮捕任何人員並強調：「美軍士兵不會參與執法行動，相反地，他們全心貫注要保護聯邦執法人員。」並透露動員的700名陸戰隊員約有200名進駐洛杉磯市區。

不過路透報導，軍方證實派駐洛杉磯的陸戰隊13日羈押一名平民，也是川普下令現役美軍進駐洛杉磯以來首次的拘留任務。

民主黨人對於川普執意部署國民兵與陸戰隊執行移民逮捕任務，相當不滿， 加州聯邦參議員巴迪亞(Alex Padilla)12日企圖打斷國土安全部長諾姆(Kristi Noem)記者會並強行發言之際，竟當場被警方上銬帶離現場。

根據警方統計，自7日以來已有約500人被捕，其中多數是因未依執法部門要求離開該地區而被捕，還有其他更嚴重的指控，包括使用燃燒瓶與槍枝襲警，造成至少九名員警受傷，所幸多為傷勢並不嚴重。