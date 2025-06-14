我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

早預料以會動手？伊朗官員怒斥「高層重大誤判」簡訊內容曝光

16歲百萬網紅飲彈自盡 陳屍浴缸家屬崩潰

上訴法院准調國民兵 川普再派200名陸戰隊進駐洛杉磯

編譯俞仲慈／綜合報導
在上訴法院裁定川普暫時可以派兵之後，聯邦調動200名陸戰隊到洛杉磯，保護聯邦人員及財產。(路透)
在上訴法院裁定川普暫時可以派兵之後，聯邦調動200名陸戰隊到洛杉磯，保護聯邦人員及財產。(路透)

下級法院要求川普總統把國民兵的指揮權交還加州的裁定，遭聯邦第九巡迴上訴法院12日晚暫時擋下。13日有200名陸戰隊進駐洛杉磯，負責聯邦人員與財產的維安，同時首次傳出已有平民被陸戰隊拘留。

美聯社報導，聯邦上訴法院暫時擋下下級法院阻止川普繼續在洛杉磯部署國民兵的裁定，並定於17日舉行聽證。上訴法院的裁決不意味司法最終認同川普的做法，僅代表川普目前仍握有調度國民兵的指揮權，不過並未阻止川普調動陸戰隊。

上周聯邦突襲洛杉磯市中心，展開大規模非法移民逮捕行動，引爆街頭抗爭，於是川普先後動員約4000名國民兵進駐洛杉磯，隨後又調派700名陸戰隊前往支援。

負責指揮國民兵與陸戰隊行動、第51特遣部隊指揮官謝曼(Scott Sherman)少將證實，陸戰隊已完成民間騷亂應變訓練並開始執行任務，13日起接替國民兵在威爾希爾聯邦大樓(Wilshire Federal Building)負責站崗。

報導指出，數十名陸戰隊員駐守在17層樓高聯邦大樓入口，身穿戰備軍服，手持步槍與聯邦安全人員偕同維安，並由安全人員負責檢查進入停車場駕駛的證件。

謝曼指出，軍事人員並不負責逮捕任何人員並強調：「美軍士兵不會參與執法行動，相反地，他們全心貫注要保護聯邦執法人員。」並透露動員的700名陸戰隊員約有200名進駐洛杉磯市區。

不過路透報導，軍方證實派駐洛杉磯的陸戰隊13日羈押一名平民，也是川普下令現役美軍進駐洛杉磯以來首次的拘留任務。

民主黨人對於川普執意部署國民兵與陸戰隊執行移民逮捕任務，相當不滿， 加州聯邦參議員巴迪亞(Alex Padilla)12日企圖打斷國土安全部長諾姆(Kristi Noem)記者會並強行發言之際，竟當場被警方上銬帶離現場。

根據警方統計，自7日以來已有約500人被捕，其中多數是因未依執法部門要求離開該地區而被捕，還有其他更嚴重的指控，包括使用燃燒瓶與槍枝襲警，造成至少九名員警受傷，所幸多為傷勢並不嚴重。

川普 國民兵 洛杉磯

上一則

新澤西紐瓦克ICE拘留所爆發騷亂 4人脫逃

下一則

美國家情報總監加巴德 社媒貼文示警：核戰一觸即發

延伸閱讀

全美串連「不要國王」抗議前夕 200名陸戰隊抵洛杉磯

全美串連「不要國王」抗議前夕 200名陸戰隊抵洛杉磯
川普發布行政命令 就日鐵收購美鋼達成國安協議

川普發布行政命令 就日鐵收購美鋼達成國安協議
人算不如天算…川普壽辰閱兵美夢 恐因這件事泡湯

人算不如天算…川普壽辰閱兵美夢 恐因這件事泡湯
「不要國王」全美2000場抗議 挑戰最大規模示威行動

「不要國王」全美2000場抗議 挑戰最大規模示威行動

熱門新聞

洛杉磯派拉蒙地區6日因非法移民掃蕩行動爆發警民對峙，7日情勢持續升級。圖為執法人員在衝突中執勤。(美聯社)

川普派兵鎮壓洛杉磯抗議 2000國民兵將進駐 非法移民掃蕩衝突升溫

2025-06-07 21:59
馬斯克（左）11日無預警發文對川普懺悔，稱「後悔」發表針對川普貼文，還說覺得「自己太超過了」。（路透資料照片）

馬斯克向川普公開認錯 親曝後悔發文「我太超過了」

2025-06-11 03:45
內幕消息爆料，馬斯克與財政部長貝森特在白宮開打，馬斯克眼部瘀傷，原來是貝森特打的。圖為告別白宮記者會上，馬斯克眼部瘀傷明顯可見。(路透)

眼角瘀青原來是他揍的？馬斯克與貝森特白宮鬥毆 川普批太過分了

2025-06-09 05:51
國土安全部3日以包機將122名非法入境美國、犯下「惡劣罪行」的中國公民遣返回中國。ICE發布遣返的照片。(取自ICE網站)

ICE包機遣返122中國人 多涉強姦、謀殺、販毒等重罪

2025-06-11 02:26
加州州長紐森在聯邦法官布雷耶下令川普歸還國民兵指揮權後開記者會。但上訴法院稍後裁定川普能繼續於洛杉磯部署國民兵。（歐新社）

川普上訴贏了 國民兵調度權之爭 法院准暫緩歸還加州

2025-06-13 00:36
圖為馬斯克(左)5月30日離開白宮職位時，接受川普(右)贈送的金鑰匙。(路透)

馬斯克道歉內幕曝光？川普周一深夜接了他的電話…

2025-06-11 14:50

超人氣

更多 >
南加婦自我驅逐 華裔混血女兒含淚送別

南加婦自我驅逐 華裔混血女兒含淚送別
擺席11桌賴帳 理由遭監控打臉 華人夫婦：寧坐牢也不給錢

擺席11桌賴帳 理由遭監控打臉 華人夫婦：寧坐牢也不給錢
快退休民眾財富狀況分6等 想安度晚年可參考「1神奇數字」

快退休民眾財富狀況分6等 想安度晚年可參考「1神奇數字」
威廉王子53歲億萬富豪好友 吞蜜蜂驟逝

威廉王子53歲億萬富豪好友 吞蜜蜂驟逝
年薪中位數僅4萬 美國這七科系畢業生「薪」情最差

年薪中位數僅4萬 美國這七科系畢業生「薪」情最差