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抗議ICE活動遍地開花 川普擬掃蕩5民主黨執政城市無證客

記者胡玉立／綜合報導
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德州奧斯汀警方9日使用化學刺激物，驅散數百名反擊掃蕩無證移民的示威者。圖為警方抓捕示威者。(路透)
德州奧斯汀警方9日使用化學刺激物，驅散數百名反擊掃蕩無證移民的示威者。圖為警方抓捕示威者。(路透)

洛杉磯市抗議移民與海關執法局(ICE)突襲移民行動的示威活動導致川普政府動用國民兵和陸戰隊之際，全國其他城市也開始出現抗議示威；包括德州達拉斯和奧斯汀、芝加哥和紐約等地都有數以千計民眾舉行示威集會，也有多人被捕。

在洛杉磯市，國民兵指揮官稱，國民兵成員暫時拘留了部分攻擊執法人員的平民，再將他們移交給執法部門。此舉使軍方更接近採取驅逐出境等執法行動。

與此同時，MSNBC報導，川普總統準備向五個民主黨執政城市部署ICE戰術部隊，強力執行打擊非法移民行動；這些部隊將掃蕩紐約市、西雅圖、芝加哥、費城以及維吉尼亞州北部民主黨聚居的城市亞歷山大(Alexandria)的無證客。

德州奧斯汀警方9日使用化學刺激物，驅散數百名反擊掃蕩無證移民的示威者。(路透)
德州奧斯汀警方9日使用化學刺激物，驅散數百名反擊掃蕩無證移民的示威者。(路透)

負責指揮派往洛杉磯的第51特遣部隊的美國北方陸軍副司令謝爾曼(Scott Sherman)11日指出，洛杉磯的抗議活動逐漸平靜，但抗議活動正在全國各地升溫，預計將進一步升級；「我們預計抗議活動會升級。我目前關注的是洛杉磯正在發生的事，但我們非常擔憂」。

至於其他城市的抗議活動，紐約市警方表示，絕大多數示威者是和平的，但他們在曼哈頓下城持續至11日的抗議活動中，拘留了86人。芝加哥10日晚有數千人上街遊行，一名汽車駕駛在抗議活動區域衝撞抗議者，至少撞傷一名66歲的婦女。

德州奧斯汀警方9日使用化學刺激物，驅散數百名示威者。德州共和黨籍州長艾伯特(Greg Abbott)辦公室10日表示，德州國民兵將在舉行示威活動的地區「待命」。

在波特蘭，一小群抗議者在移民與海關執法局(ICE)的設施外紮營，並表示不會離開直到他們的問題獲得解決。在亞特蘭大，視頻顯示警方打出催淚彈時，抗議者向警方扔煙火。

在洛杉磯市，國民兵指揮官稱，國民兵成員暫時拘留了部分攻擊執法人員的平民，再將他們...
在洛杉磯市，國民兵指揮官稱，國民兵成員暫時拘留了部分攻擊執法人員的平民，再將他們移交給執法部門。(美聯社)

洛杉磯 非法移民 德州

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