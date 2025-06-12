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6/14華府閱兵適逢川普生日 50州串聯「不要國王」示威

記者顏伶如／綜合報導
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川普總統將在6月14日他的生日當天在華府閱兵，慶祝美國陸軍250周年及國旗日。但屆時全國各地將有反對川普的「不要國王」(No Kings)抗議活動。圖為6月6日在波士頓舉行的「不要國王」示威。(歐新社)
川普總統將在6月14日他的生日當天在華府閱兵，慶祝美國陸軍250周年及國旗日。但屆時全國各地將有反對川普的「不要國王」(No Kings)抗議活動。圖為6月6日在波士頓舉行的「不要國王」示威。(歐新社)

新聞周刊(Newsweek)11日報導，川普總統6月14日生日當天，全國各地1800個社區，將有反對川普及川普政策的「不要國王」(No Kings)抗議活動串聯登場。

這場全國串聯行動是由倡議組織「50州50場抗議1個運動」（50protests，50states，one movement，The 50501 Movement)與多個團體共同籌畫，抗議時間就在6月14日華府閱兵的相同時段。今年6月14日是川普79歲生日，也是美國陸軍250周年紀念日以及國旗日(Flag Day)。

報導指出，全美各州不同城市在14日都有「不要國王」抗議活動，但主辦單位說，當天在華府並未安排抗議活動。

主辦單位表示，14日當天在費城的抗議活動與大遊行將是這次串聯行動亮點，主旨在於讓各界看到清楚對比，一邊是人民自行發起的運動，另一邊是花費昂貴、充滿浪費、違反美國價值的華府祝壽大遊行。

根據主辦單位公布資料，幾個主要城市14日都有「不要國王」抗議活動，包括鳳凰城、亞特蘭大、檀香山、芝加哥、底特律、拉斯維加斯、紐約市、曼菲斯、鹽湖城、西雅圖、聖地牙哥、波特蘭、密爾瓦基等。主辦單位表示，歡迎民眾參加已經安排好的抗議活動，或者另行籌畫抗議活動。

「不要國王」活動官網張貼聲明表示，6月14日是國旗日，川普則想把坦克車開上街道，還要在生日當天舉行一場專門為電視播出而舉辦的武器展示，「這是一場想要展現實力的大場面活動，可是真正的力量並不在於華府擺拍，而是崛起於其他各地」。

聲明寫道：「與其允許這場祝壽遊行成為眾所矚目焦點，我們要拿出行動，讓其他地方的消息成為當天的主要新聞，也就是全國各地社區的人民團結起來，拒絕強人政治與貪腐」。

川普5月間接受國家廣播公司(NBC)「面對新聞界」(Meet the Press)節目訪問時表示，華府閱兵是為了慶祝國旗日，而不是自己的生日。

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