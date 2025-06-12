洛城宵禁 華埠出口被封 出行不便 現場「很混亂」

因為實施宵禁，洛杉磯市區多條出入口與道路被封鎖，包括華埠。照片拍攝於宵禁實施前的華埠。(記者劉子為／攝影)

因應洛杉磯市中心連日抗議活動及零星暴力事件，洛杉磯市政府自10日起對市中心及周邊地區實施宵禁 ，時間為每晚8時至翌日清晨6時。市府表示，宵禁的目的是維護公共秩序。然而，受影響區域的居民與上班族對宵禁措施反應不一，有人認為影響甚微，也有人直言「混亂」、「對工作與生活造成不便」。

羅省中華會館主席聶澤英表示，宵禁對華埠 的整體影響有限。他指出，社區內不少長者原本就習慣早睡，晚上8時後幾乎不會外出，因此「宵禁對他們幾乎沒有影響。」對於商家部分，他指出，華埠大多數商店傍晚6時左右關門，因此受影響也不大。不過，餐飲業者受到的衝擊較明顯，「因為晚市的營業時間被壓縮，客人變少了」。

華埠公平發展會共同創辦人張景雄表示，有居民說10日晚8時過後才在手機上收到宵禁通知，讓許多人感到恐慌，但也因為了解抗議通常在下午4時左右開始，居民會選擇白天外出採購。他說，「大家都聽到很多警笛聲和直升機聲，晚上都不敢出門」。

洛杉磯市宵禁區域。(洛杉磯世界日報採訪中心製圖)

居住在華埠格蘭公寓的徐象天表示，華埠商家的生意在宵禁前就已顯蕭條，「平時到了下午5時以後，人就很少了，百貨雜貨店多半打烊，只剩幾家餐館還開著，但顧客也不多」。不過她也提到，近幾日夜間常聽見摩托車呼嘯而過，警車燈閃爍，有時一連停了五輛在對街的馬路上，「氣氛是有點緊張」。

羅省中華總商會主席莊佩源則指出，警方實施宵禁期間封鎖多條出入口與道路，給當地民眾日常出行帶來不便。「我們華埠很多出口都被警察封鎖了，車輛要繞很遠的路才能出去，繞到另一頭再出去還會碰到交通堵塞。」他表示，連自己都不清楚該怎麼走，形容現場「很混亂」。

對於整體治安與執法作為，莊佩源也提出質疑。他強調自己不支持非法移民 ，但認為當前聯邦與地方政府執行方式過於急躁與粗暴，未經與在地充分協調。「非法移民問題存在已久，不可能一天解決，但現在這種『一刀切』的方式，反而讓民間更加困惑、恐懼」。

根據洛市警局(LAPD)訊息，10日晚間，警方在Temple Street與Los Angeles Street一帶執行宵禁與群眾驅離行動，共逮捕203人，罪名包括拒絕解散、違反宵禁、非法持有槍械、襲警與向直升機照射雷射等。警方表示，行動中有兩名警員受傷，並出動了多種非致命性武器以控管人群。