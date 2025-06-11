同是洛杉磯暴動 33年前加州籲老布希派國民兵
汽車被焚、抗議者向警方投擲石塊、警方以橡皮子彈及催淚瓦斯回擊等場面，不禁令人想起1992年非裔摩托車騎士羅德尼金(Rodney King)引發的街頭動亂，不過當時洛杉磯市長與加州州長籲請時任老布希總統派遣國民兵前來援助，而此次川普總統不顧洛城市長、加州州長強烈反對，執意動員國民兵與陸戰隊馳援。
美聯社報導，1992年羅德尼金事件導火線是白人員警不當毆打非裔騎士羅德尼金，盡管鐵證如山，最後無罪開釋，引發非裔社群強烈抗議，進而上演街頭暴動。
羅德尼金事件發生後，老布希應時任洛杉磯市長布萊德利(Tom Bradley)、加州州長威爾森(Pete Wilson)之請，援用叛亂法(Insurrection Ac)派遣國民兵進駐鎮壓。
為期近一周的暴力事件，數百家商店遭洗劫，就連民宅、商店街也被縱火，60多人死於槍枝暴力，暴動範圍主要集中在洛杉磯南部，當時居民為非裔，成為美國史上最血腥的暴動之一。
至於6日起在洛杉磯街頭爆發的反移民及海關執法局(ICE)抗爭活動，川普不顧市長巴斯(Karen Bass)、加州州長紐森(Gavin Newsom)強烈反對，自行調派4100名國民兵、700名陸戰隊進駐洛杉磯市區，而且援引的法條就是當叛亂或有叛亂之虞，危及聯邦政府權威之際，得以動員聯邦部隊。
加州檢察長邦塔(Rob Bonta)9日指控川普踰越總統權限，隔天紐森向聯邦法院提起緊急動議，要求制止軍隊協助執法人員逮捕無證移民。
不過與1992年暴動最大不同處，此次洛杉磯抗爭僅限五個街區，對於人口多達400萬人口的洛杉磯市區影響範圍有限，而且過程和平，至今未傳出死亡，雖然有塗鴉破壞、數輛汽車被燒，但沒有波及民宅等建築物。
過去七天抗爭活動，已經有上百人被捕，只有少數人因為持致命武器企圖攻擊他人或劫掠、破壞物品，甚至扔汽油彈謀殺未遂，盡管有數名警員受輕傷，但警方發射600多發橡皮子彈與其他「非致命性」彈藥，導致抗議人士及部分記者受傷。
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