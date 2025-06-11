同是洛杉磯暴動 33年前加州籲老布希派國民兵

1992年在洛杉磯市發生的羅德金暴動案，聯邦曾派兵鎮壓，但美聯社分析這個案子與近日的抗議事件性質相去甚遠。（美聯社）

汽車被焚、抗議者向警方投擲石塊、警方以橡皮子彈及催淚瓦斯回擊等場面，不禁令人想起1992年非裔摩托車騎士羅德尼金(Rodney King)引發的街頭動亂，不過當時洛杉磯 市長與加州 州長籲請時任老布希總統派遣國民兵 前來援助，而此次川普總統不顧洛城市長、加州州長強烈反對，執意動員國民兵與陸戰隊馳援。

美聯社報導，1992年羅德尼金事件導火線是白人員警不當毆打非裔騎士羅德尼金，盡管鐵證如山，最後無罪開釋，引發非裔社群強烈抗議，進而上演街頭暴動。

羅德尼金事件發生後，老布希應時任洛杉磯市長布萊德利(Tom Bradley)、加州州長威爾森(Pete Wilson)之請，援用叛亂法(Insurrection Ac)派遣國民兵進駐鎮壓。

為期近一周的暴力事件，數百家商店遭洗劫，就連民宅、商店街也被縱火，60多人死於槍枝暴力，暴動範圍主要集中在洛杉磯南部，當時居民為非裔，成為美國史上最血腥的暴動之一。

至於6日起在洛杉磯街頭爆發的反移民及海關執法局(ICE)抗爭活動，川普不顧市長巴斯(Karen Bass)、加州州長紐森(Gavin Newsom)強烈反對，自行調派4100名國民兵、700名陸戰隊進駐洛杉磯市區，而且援引的法條就是當叛亂或有叛亂之虞，危及聯邦政府權威之際，得以動員聯邦部隊。

加州檢察長邦塔(Rob Bonta)9日指控川普踰越總統權限，隔天紐森向聯邦法院提起緊急動議，要求制止軍隊協助執法人員逮捕無證移民。

不過與1992年暴動最大不同處，此次洛杉磯抗爭僅限五個街區，對於人口多達400萬人口的洛杉磯市區影響範圍有限，而且過程和平，至今未傳出死亡，雖然有塗鴉破壞、數輛汽車被燒，但沒有波及民宅等建築物。

過去七天抗爭活動，已經有上百人被捕，只有少數人因為持致命武器企圖攻擊他人或劫掠、破壞物品，甚至扔汽油彈謀殺未遂，盡管有數名警員受輕傷，但警方發射600多發橡皮子彈與其他「非致命性」彈藥，導致抗議人士及部分記者受傷。