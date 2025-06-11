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紐森緊急申請法院介入遭駁 國民兵開始在洛杉磯協助ICE執法

紐森：加州不會是最後一個 我們正親眼目睹民主遭受攻擊

共和黨眾議員：ICE探員遭攻擊 洛警支援2小時才到

編譯尤寶琪／綜合報導
圖為洛杉磯警察向示威群眾發射橡皮子彈。（路透）
圖為洛杉磯警察向示威群眾發射橡皮子彈。（路透）

加州共和黨聯邦眾議員艾沙(Darrell Issa)呼籲，對洛杉磯警察局6日晚間發生暴力事件時，未能及時出面保護遭到攻擊的移民與海關執法局(Immigration and Customs Enforcement，ICE)探員一事，進行調查。

代表加州第48國會選區，同時也是眾院司法委員會(House Judiciary Committee)資深成員的艾沙，在10日的記者會上，呼籲國會對洛杉磯警察局出動協助ICE探員的反應時間，進行「全面且徹底的調查」；根據國土安全部(DHS)的新聞稿，ICE探員等待洛杉磯警局協助的時間，長達兩個小時。

根據國土安全部7日發布的新聞搞：「昨晚有超過1000名暴徒包圍了一座聯邦執法大樓，攻擊了ICE執法人員，割破輪胎，破壞了建築物和納稅人資助的財產。」新聞稿中所指的，是洛杉磯在6日晚間因ICE突襲而爆發的暴力事件，「洛杉磯警察局花了兩個小時才做出反應。」

洛杉磯警察局長麥唐諾(Jim McDonnell)6日迅速針對騷亂發布新聞稿，向民眾保證，該部門不會參與移民活動，並在8日另一場記者會上，駁斥國土安全部的說法。

「當我們聽到拖延支援的說法時，我想任何一位警官都會覺得難以置信，洛杉磯警察局的任何一個人，都無法想像這種事情的發生，」麥唐諾告訴記者，「這種事情根本沒發生。」

麥唐諾聲稱，洛杉磯警方的實際反應時間應為40分鐘，這還是因為有塞車的緣故。

根據一份在9日發給福斯數位新聞(Fox News Digital)的聲明，國土安全部助理部長麥克拉夫林(Tricia McLaughlin)仍堅持該部門的最初說法。

「事實是，洛杉磯警局花了兩個小時才抵達現場」 ，麥克拉夫林指出，「在這段時間內，超過1000名暴徒，包圍了一座聯邦執法大樓，攻擊了ICE執法人員，割破輪胎，破壞了建築物和納稅人資助的財產。國土安全部很感激洛杉磯警察局現在開始加緊腳步，幫助恢復法律與秩序。」

洛杉磯警察出動的時間，目前成了聯邦派兵介入的主要原因之一；但雙方說詞出入甚大。

洛杉磯 ICE 國土安全部

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