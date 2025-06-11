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洛杉磯已是「無政府狀態」民主黨參議員憂川普藉機宣布戒嚴

記者顏伶如／綜合報導
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民主黨參議員擔心川普政府會以洛杉磯動亂為由，宣布戒嚴。圖為洛杉磯警察向示威群眾發射橡皮子彈。（新華社）
民主黨參議員擔心川普政府會以洛杉磯動亂為由，宣布戒嚴。圖為洛杉磯警察向示威群眾發射橡皮子彈。（新華社）

新聞周刊(Newsweek)10日報導，民主黨籍康州聯邦參議員布魯曼索(Richard Blumenthal)表示，正擔心川普總統可能以洛杉磯街頭暴動為「藉口」(pretext)而「實施戒嚴法」。另一方面，民主黨賓州聯邦參議員費特曼(John Fetterman)則在社群媒體發文說，洛杉磯已經呈現「無政府狀態」(anarchy)，民主黨拒絕譴責暴力，就失去了道德正當性。

報導指出，布魯曼索準備提案限縮總統在美國國內部署軍隊的權限。布魯曼索先前就曾推動類似提案。

布魯曼索表示，1792年叛亂法(Insurrection Act of 1792)內容過於籠統，希望全面改革。

川普總統10日稱洛杉磯部分示威民眾已涉嫌犯亂。

民主黨參議員擔心川普政府會以洛杉磯動亂為由，宣布戒嚴。圖為洛杉磯警察穿上防暴裝。...
民主黨參議員擔心川普政府會以洛杉磯動亂為由，宣布戒嚴。圖為洛杉磯警察穿上防暴裝。（歐新社）

洛杉磯地區掃蕩無證移民行動引起抗議並演變成街頭暴動，川普總統周末期間下令動員加州國民兵，9日增調700名陸戰隊協助維護聯邦機關安全。

身為參院司法、國土安全、軍事等委員會成員的布魯曼索9日在社群媒體X發文表示，川普擴大軍隊部署，可能是要以洛杉磯抗爭事件為藉口，對言論自由祭出更多限縮，甚至「實施戒嚴法」(imposing martial law)。

發文寫道：「我將提案修改叛亂法，對於可能出現的濫權或越權發揮制衡。」

布魯曼索對POLITICO新聞網站表示，美國主流民意認為軍隊應該用來保衛國家利益與安全，不是用來鎮壓國內抗議。

2024年大選之前，布魯曼索便曾提案要求修改叛亂法。他在9日發文寫道，大選之前提案修法，是因為擔心軍隊力量以後可能遭到誤用，用來煽動衝突、威脅重要權利，「如今惡夢似乎即將成真，國會必須要有行動」。

費特曼9日在X平台發文寫道，堅決支持言論自由、和平示威及移民，但這些並非問題所在。

他指出，洛杉磯已呈現「無政府狀態」與「真正混亂」(true chaos)，「當我們拒絕譴責縱火焚燒車輛、破壞建築物以及攻擊執法人員的時候，我們的政黨就失去了道德正當性(moral high ground)」。

科技富豪馬斯克(Elon Musk)以美國國旗表情符號(emoji)回應費特曼發文。

洛杉磯 川普 民主黨

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