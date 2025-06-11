陸戰隊抵洛杉磯支援國民兵 國防部急研擬「用武」規則

國防部長赫塞斯已派遣700名陸戰隊員進駐加州，他表示國防部正制定陸戰隊在國土上對平民動武的規定。（美聯社）

因應川普總統部署國民兵 與陸戰隊應對洛杉磯 反移民示威，國防部 9日緊急制定，陸戰隊可能在美國領土對平民動武的規定；國防部代理審計長10日表示，洛杉磯部署700名陸戰隊員以及4000名國民兵的行動，估計花費1億3400萬元。

美國北方司令部表示，派遣700名來自加州29棕櫚鎮(Twentynine Palms)的第七陸戰隊第二營的陸戰隊員前往洛杉磯，保護聯邦財產和移民局等聯邦公務員的安全，並支援4100名國民兵的行動。

北方司令部表示，增援部隊已接受緩和緊張情勢、人群控制和使用武力規範訓練，但在美國本土動員現役軍人仍存在難題。

一輛輛裝載人員的巴士，9日晚駛出加州29棕櫚市的陸戰隊基地，沿著10號高速路朝洛杉磯駛去。(美聯社)

美聯社報導，鑑於川普派遣現役部隊應對洛杉磯移民衝突，國防部9日緊急制定規則，指導陸戰隊面對可能在美國領土上對公民使用武力的罕見棘手情況。

陸戰隊在戰鬥與危機應變方面訓練有素，曾赴敘利亞、阿富汗等衝突地區執行任務。

不過，陸戰隊員在洛杉磯的角色與海外迥異，他們可能遭抗議群眾攻擊，且須迅速決定如何應對，或面臨保護移民執法人員不受民眾攻擊的抉擇。

聯邦稍早表示，陸戰隊員會避免與民眾直接接觸。

官員表示，部隊配備頭盔、盾牌和防毒面具等防護裝備，持常規武器，但不會攜帶催淚瓦斯。

陸戰隊駐紮海外時，根據交戰守則應對威脅；在國內，部隊必須遵守北方司令部制定且批准的用武規則，每位隊員都會收到一張載明行動規範的卡片。

另據國會山莊報報導，國防部長赫塞斯(Pete Hegseth)及特別助理麥克唐納(Bryn MacDonnell)10日出席聯邦眾院撥款委員會(House Appropriations Committee)國防小組委員會聽證會，面對議員提問，代理國防部審計長職務的麥克唐納表示，動員部隊與國民兵進駐洛杉磯「目前成本估計1億3400萬元，其中大部分只是(臨時公務差旅的)費用、交通和食宿等」，而這筆花費來自國防部的運作和維護帳戶；據了解，此次軍隊部署計畫為期60天。