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台灣恐受波及 中壟斷關鍵稀土「釤」嚴重阻礙歐美補充軍備庫存

編譯周辰陽／即時報導
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美日韓三國2024年11月14日於東海舉行聯合軍演期間，美國海軍喬治．華盛頓號航艦的飛行甲板人員向F-35戰機發出信號。（路透）
美日韓三國2024年11月14日於東海舉行聯合軍演期間，美國海軍喬治．華盛頓號航艦的飛行甲板人員向F-35戰機發出信號。（路透）

紐約時報9日報導，稀土礦物是當前美中貿易談判的核心議題，而中國對以稀土礦物製成的耐熱磁鐵實施嚴格管制，暴露出美國軍事供應鏈中的一大弱點。缺少這些磁鐵，美國及歐洲盟邦將難以補充近來大幅消耗的軍事裝備庫存。

報導指出，「釤」（samarium）是一種鮮為人知的稀土金屬，幾乎完全用於軍事用途，對於製造飛彈、戰機、智慧炸彈及其他多種軍事裝備所需的磁鐵至關重要。這是因為釤磁鐵能承受足以熔化鉛的高溫而不喪失磁力，特別適用於飛彈鼻錐等狹窄空間，能有效抵抗高速運轉電動馬達產生的高熱，而中國掌握全球釤的供應，美國十多年來始終未能成功開發出替代管道。

中國控制著全球7種稀土金屬及其製成磁鐵的供應，並於4月4日暫停了其中大部分金屬與磁鐵的出口，現已開始向歐美汽車製造商發放部分磁鐵的許可證，其中包括含有鏑（dysprosium ）和铽（terbium）這兩種稀土。但目前沒有跡象顯示中方已批准釤的出口，而釤在民用領域的用途極少。

儘管美國官員在貿易談判中的首要任務是恢復稀土供應，但幾乎沒有人預期中方會完全取消新的出口許可證制度，而美方主要的釤用戶是洛克希德．馬丁公司（以下簡稱洛馬），每架F-35戰鬥機中裝有約50磅的釤磁鐵。

洛馬公司以一份簡短聲明回應紐時的提問：「我們持續評估全球稀土供應鏈，確保獲取支持客戶任務的關鍵材料。關於稀土供應鏈的具體問題，最佳回應方為美國政府。」

拜登政府官員對美軍缺乏國內釤供應深感憂慮，因而簽訂了兩座釤生產設施的大型建設合約。但由於商業考量，兩座設施均未動工，導致美國對此完全依賴中國。

過去兩個月釤供應中斷之際，正值美國及歐洲盟友急於重建先進武器庫存。這些庫存因俄羅斯入侵後運往烏克蘭，以及美國在加薩走廊衝突期間對以色列的軍援而嚴重消耗。同時，川普政府也正試圖向台灣供應更多武器。北京除暫停軍用稀土出口外，最近還對部分美國軍事承包商實施制裁，理由是他們為台灣提供武器。

這些制裁禁止中方企業和個人與美國軍事承包商有任何財務往來，直到最近才開始對釤產業產生較大影響，因為中國將釤出口給化學公司，化學公司將釤與鈷（cobalt）混合，然後出售給磁鐵製造商，再出售給軍事承包商。

北京新的稀土出口管制規定，許可證只能依據供應鏈末端的最終用戶發放。對釤的許可證而言，有時就意味著軍事承包商。美國丹佛大都會州立大學冶金學家特勞特（Stanley Trout）表示，在中國限制的7種稀土金屬中，6種需求主要為民用，但釤不一樣，「幾乎完全用於軍事用途」。

美國國防部的法規規定，軍用磁鐵的鑄造或冶煉必須在美國或友好國家進行。但特勞特表示，這些規定允許軍用磁鐵的原料可以從任何地方進口，因此低成本的釤多年來一直來自中國。

稀土 供應鏈 加薩

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