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洛杉磯掃蕩非法移民引示威衝突 白宮自認能「政治加分」

中央社／洛杉磯9日電
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一名示威者9日對著守衛在聯邦建築物外的加州國民兵喊叫。（美聯社）
一名示威者9日對著守衛在聯邦建築物外的加州國民兵喊叫。（美聯社）

川普政府在加州洛杉磯掃蕩非法移民引發示威並演變成暴力衝突。白宮官員表示，川普背後有民意支持他採取強硬執法，且從政治角度看，與民主黨執政的藍州對抗是能加分的議題。

移民暨海關執法局（ICE）等機構加強打擊職場非法移民，6月6日身穿迷彩服的聯邦幹員開始在洛杉磯的時裝商業區搜捕無證移民。突襲行動帶來的恐慌引發抗議者示威並與執法人員衝突，川普罕見繞過州長下令國民兵開進洛城。

國家廣播公司新聞網（NBC News）報導，自川普政府6日在洛城掃蕩非法移民引發大規模示威以來，已至少有56人被捕。示威蔓延至當地一條主要高速公路，聯邦當局也因逮捕並顯然弄傷一位知名勞工領袖面臨更大抨擊。

作為回應，白宮不僅威脅逮捕加州州長紐森（Gavin Newsom），還動員陸戰隊支援國民兵以保護聯邦資產與設施。加州官員則表示他們不需要軍隊協助，並已就此對聯邦政府提告。

官員表示對白宮而言，這場川普為指標政見而與藍州對抗的場面是政治勝利，這場全美關注的事件彷彿是絕佳舞台，讓「為電視而生」的川普能大顯身手。

一名白宮官員說：「我們樂於迎戰。」還強調就政治面來看，他們覺得這是個穩操勝券的議題。

民主黨與移民維權人士普遍抨擊這場洛城執法為非法、不人道，並堅稱這完全是政治考量，而非健全的公共政策。

國家廣播公司新聞網訪談四位白宮官員和其他川普的支持者。在要求不具名以便暢所欲言後，他們稱這純粹是川普在兌現競選時主打的強硬移民政策。

一名川普的顧問說：「美國人正是為此（強硬驅逐非法移民）投票，就這麼簡單。川普之所以當選，是因為他堅持『美國優先』主軸，而他所做的一切都只是為兌現與美國選民的承諾。」

這名顧問還說：「看看這些暴力行為和攻擊執法人員，如果民主黨想支持這種就由他們去。這就是何以大選是我們勝出而不是他們。」

川普的顧問們還點出一件事，即他的移民政策在大多數民調裡持續擁有高支持率。一份在這次洛城突襲執法前不久才由哥倫比亞廣播公司（CBS）與民調機構輿觀（YouGov）所做民調顯示，54%受訪者支持川普政府「驅逐非法移民」的計畫。

這些民調數字有助於解釋，何以川普政府及眾多的國會共和黨人在政治上敢於堅持支持這些突襲執法，而無懼批評者強烈反對與後續的法律挑戰。

非法移民 川普 白宮

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