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川普動員兵力 洛杉磯市長：聯邦政府在做接管地方權力的實驗

700陸戰隊員進駐洛杉磯 上回加入平亂正是1992年同一地

記者顏伶如／綜合報導
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川普總統接管加州國民兵並派出2000人部署在洛城，準備對付示威群眾。（路透）
川普總統接管加州國民兵並派出2000人部署在洛城，準備對付示威群眾。（路透）

移民和海關執法局(Immigration and Customs Enforcement，ICE)在洛杉磯地區掃蕩無證客引起民眾抗議，演變成警民衝突到9日已進入第4天。川普總統周末期間下令出動國民兵(National Guard)之後，美國北方司令部(U.S. Northern Command)9日表示，大約700名美軍陸戰隊奉命進駐洛杉磯，最快9日晚間便能就位，協助維護聯邦人員與聯邦建築物安全。

民主黨籍加州州長紐森(Gavin Newsom)對於川普調派國民兵則表示反對，批評聯邦逾越州政府權限，加州就此提告。

美國北方司令部在聲明中說，進駐洛城的美軍陸戰隊來自加州29棕櫚鎮(Twentynine Palms)的第一海軍陸戰隊師第七海軍陸戰團第二營，不會跟抗議群眾直接接觸。

聲明指出，2100名國民兵與700名陸戰隊成員將由第51特遣隊(Task Force 51)指揮，維護聯邦人員與聯邦建築物安全。

上一次美軍陸戰隊加入平息民亂是1992年洛杉磯警察將非洲裔男子金恩(Rodney King)毆打之後引發的大規模暴動。

「服務業雇員國際工會」(Service Employees International Union，SEIU)加州分會主席胡爾塔(David Huerta)6日在抗爭中遭到逮捕，以串通妨礙警察執行公務罪名被移送法辦。數千群眾9日聚集在洛杉磯市中心區要求釋放胡爾塔，同時抗議川普政府以積極手段打擊無證移民。華爾街日報(WSJ)報導，抗議現場並沒有太多警力。胡爾塔稍後獲釋。

CBS報導，到9日中午有53人被捕，洛杉磯警局逮捕31人，加州公路巡邏隊抓了17人，洛杉磯縣警局逮捕五人。洛市警局周末共用了600枚橡膠子彈和其他不致命彈藥，五名員警受輕傷。

從網路上流傳的視頻顯示，部分抗議民眾收集石塊，並從高速路上往下砸向通過的警車，不少車輛被擊中。

波士頓市政大樓9日下午有地方工會發起的抗議活動，數百群眾聚集對洛杉磯工會成員表達支持。入籍美國已15年的工會成員瑪麗‧阿拉瓦羅(Marie Aravalo)：「目前情況底下，我們都覺得不安全。沒有人此時覺得安全。」

位於紐約曼哈頓的川普大廈(Trump Tower)一樓大廳9日出現20多名抗議移民和海關執法局的示威人士，要求川普政府把驅逐到薩爾瓦多「反恐怖主義監禁中心 」(Terrorism Confinement Center，CECOT)重刑監獄的無證移民及被定罪的美國公民帶回美國。結果這些抗議者被捕。

華盛頓司法部前也有民眾集結示威。

民眾9日在華府司法部前抗議，要求釋放被逮捕的工會領袖胡塔爾。（記者陳熙文／攝影）
民眾9日在華府司法部前抗議，要求釋放被逮捕的工會領袖胡塔爾。（記者陳熙文／攝影）

洛杉磯 加州 川普

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