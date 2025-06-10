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川普動員兵力 洛杉磯市長：聯邦政府在做接管地方權力的實驗

嚴打背後…川普早想就移民問題對決 劍指民主黨鐵票州

編譯高詣軒、記者顏伶如／綜合報導
一群瓜地馬拉移民手抱娃娃，在洛城指控ICB強制逮捕移民是拆散家庭。（美聯社）
一群瓜地馬拉移民手抱娃娃，在洛城指控ICB強制逮捕移民是拆散家庭。（美聯社）

川普總統繞過加州州長紐森，下令派至少2000名加州國民兵、並派陸戰隊員進駐，應對洛杉磯抗議。紐約時報8日分析，這次與加州就移民問題的對峙，是川普等待已久的對決，讓他在自身施政目標的核心議題上，與民主黨鐵票州的最大政敵攤牌。

紐時說，川普這次調動國民兵應對洛杉磯地區移民問題抗議，是一次最新例證，顯示川普願意、甚至有時亟欲打破常規，來追求政治目標並踰越總統權力。川普正將總統權力的界線外推，被批評是為政治利益而煽動局勢。

白宮副幕僚長米勒在社媒發文說，這是「拯救文明」的戰鬥。川普幕僚和政治盟友說，洛杉磯近期事件幾乎完美解釋為何川普再度當選。共和黨籍聯邦眾議院前議長金瑞契說，川普自2015年起就關注移民執法問題，「有一方是執法保護美國人，另一方是捍衛非法人士，與違法者為伍」。

共和黨籍聯邦眾議院議長強生也捍衛川普決定動用國民兵，「我們核心原則之一是以實力謀和平，外交與國內事務處理方式一樣，我不覺得這算下重手」。同黨籍奧克拉荷馬州聯邦參議員蘭克福德也說，川普正設法緩和緊張。

社媒上，川普的幕僚和盟友分享圖片、影片展示最暴力的抗議片段，尤其聚焦抗議者攻擊聯邦人員的事例。當局官員矛頭也指向揮舞墨西哥、薩爾瓦多等國國旗的示威者，作為外國入侵的證據。

紐森一向是川普對手，川普多次抨擊加州和紐森，視其為民主黨失敗的象徵。紐森向紐時聲明，這是預料之內，已對此做好準備，「他們要成功，加州就要失敗，所以就算證據不利他們，他們仍將全力嘗試其老套策略」。

其他民主黨人呼應紐森說法。民主黨籍加州聯邦參議員帕迪亞說，川普及其幕僚是「假訊息大師」，自己製造出移民危機，「在洛杉磯這樣的社區，他們不該意外示威者會熱切捍衛基本權利和正當程序」。

紐時並指，川普近日對加州的策略，先前已用來懲罰被他視為政敵的大學等機構和個人。帕迪亞說，川普將持續攻擊加州和他害怕的人，「他可能認為這將有利其基本盤，但其實不利國家」。

白宮官員則說，川普對哈佛大學等機構和洛杉磯抗議的行動，另有共同點。白宮發言人傑克森說，民主黨執政的城市和機構多年來辜負美國人，因為該黨刻意如此和無能；每次民主黨拒絕保護美國人，川普都會採取必要做法代為行動。

川普 加州 民主黨

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