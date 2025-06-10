邊境沙皇威脅逮捕 紐森喊「銬」 川普：我若是霍曼就抓

8日是洛杉磯示威警民衝突最嚴重的時刻，警方投擲多枚催淚瓦斯和閃光彈，雙方都戴上防毒面具對峙。9日市區已較恢復平靜。（美聯社）

加州 州長紐森 （Gavin Newsom）9日提告川普 總統跨過州政府非法接管加州國民兵（National Guard）；川普則回應說，政府做了對的事情。

洛杉磯民眾對ICE的抗議衝突愈演愈烈，已演變成川普政府與加州政府的對立，邊境沙皇霍曼（Tom Homan）日前表示要逮捕紐森，紐約郵報報導，紐森8日晚間對國家廣播公司(NBC)放話要邊境沙皇霍曼（Tom Homan）來上銬抓他，「做個了斷」。

川普9日從大衛營返回白宮時表示，如果他是霍曼，他會逮捕紐森，這樣很棒，紐森喜歡曝光；川普說，紐森做得非常差勁，他喜歡紐森，也認為他是一名好人，但眾所皆知，紐森非常無能。

川普發文表示，洛杉磯的情況看起來很糟糕，紐森完全沒能力控制，應該出動軍隊。

川普9日表示，他如果是邊境沙皇霍曼，就會把紐森抓起來，他並稱讚霍曼做得很好。（記者陳熙文／攝影）

霍曼稍後受訪時則澄清，他並未直接威脅逮捕紐森，但表示，沒有人凌駕於法律之上。

移民及海關執法局（ICE）日前在洛杉磯發動突襲搜索行動，引發民眾大規模抗議，川普不顧紐森的反對，罕見地下令對洛杉磯部署軍隊，包括部署2000名加州國民兵（National Guard）；國防部長赫塞斯（Pete Hegseth）則說，如果暴力的情況持續下去，將動員海軍陸戰隊。媒體報導，9日已派遣700名陸戰隊員進駐。

川普貼文表示，現在就逮捕戴口罩抗議的民眾；川普日前表示，禁止抗議群眾抗議活動中戴口罩。

川普表示，這些在洛杉磯製造問題的人都是職業煽動者，認為他們是「叛亂分子」，指這些人是壞人，都應該被關進監獄。

紐森批川普未知會加州就派國民兵進駐，是違憲行為，已向川普政府提告。（路透）

紐森則在社群網路上表示，川普竟說要逮捕現任州長，這是他永遠不希望看到的一天；紐森說，他不管是民主黨，還是共和黨，這是國家不能跨越的界線，認為川普這樣的說法，無疑是走向威權主義的一步。

加州州長辦公室也發出新聞稿，指紐森和加州檢察長邦塔（Rob Bonta）9日提告川普政府，點名川普、赫塞斯和國防部，指川普政府非法，且非必要接管加州國民兵，並無謂地讓洛杉磯的混亂、暴力態勢升級。

州長辦公室指，川普政府的非法接管不但有違美國憲法，也超越總統權力，不僅沒有獲得加州州長的同意，也毫無根據。

川普則回應表示，大家都看到洛杉磯前幾夜，到處有人燒車，還有人燒房，「他們昨晚麻煩大了」，政府做了對的事情；至於為什麼沒有得到州政府的同意，川普說，因為現在有位無能的州長；川普並回應紐森的指控表示，他無意掀起內戰。

上百名民眾9日則手持標語聚集在華府司法部前，要求ICE停止行動，並釋放國際公務員工會（Service Employees International Union）領導人伍爾達（David Huerta）。