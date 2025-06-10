洛杉磯抗議升溫／ICE逮捕45人 ：都是最壞的非法移民

移民及海關執法局在洛杉磯逮捕了45名非法移民，引發抗議；國土安全部說，這45人其實都是前科累累的罪犯。圖為一名示威者因阻礙通道而被捕。(路透)

移民及海關執法局(ICE)於6日在洛杉磯 展開掃蕩行動，成功逮捕了多名被形容為「最壞的壞人」的非法移民 ，其中包括殺人犯、性犯罪者和其他暴力罪犯。

據福斯新聞(Fox News)報導，此次行動涵蓋洛杉磯地區多處商業場所，包括兩家家得寶(Home Depot)分店、一家位於時尚區的商店以及一家甜甜圈店，執法人員在上述地點總計逮捕約45人，行動現場曾引發抗議及衝突，當局還一度投擲震撼彈驅散人群。國土安全部助理部長麥克拉夫林(Tricia McLaughlin)同時批評加州州長紐森(Gavin Newsom)與洛杉磯市長巴斯(Karen Bass)，質疑他們「為何更關心暴力殺人犯和性犯罪者，而非保護本地市民？」

她說，「這些在洛杉磯街頭的抗議人士試圖讓強暴犯、殺人犯和其他暴力罪犯繼續逍遙法外，他們應該每天感謝維護社區安全的ICE人員，而非進行騷動。」

移民及海關執法局在洛杉磯逮捕了45名非法移民，引發抗議；國土安全部說，這45人其實都是前科累累的罪犯。(路透)

此次行動中被逮捕的非法移民包括來自越南的49歲潘璋雄(Cuong Chanh Phan，音譯)，他曾因二級謀殺罪名被判刑。來自菲律賓的55歲韋內拉西昂-恩里克斯(Rolando Veneracion-Enriquez)也遭逮捕，他過去有竊盜、性侵及企圖強暴的前科。另外，被捕的人還有32歲的墨西哥 人門多薩-阿吉拉爾(Victor Mendoza-Aguilar)，過去他曾觸犯持有非法用具、管制藥品、以致命武器攻擊及妨礙公務等罪名。

51歲的墨西哥移民阿吉拉-馬丁內茲(Delfino Aguilar-Martinez)過去則曾因以致命武器攻擊並造成重傷而被判罪。另有來自秘魯的43歲埃爾南德斯-布伊特龍(Jose Cristobal Hernandez-Buitron)，其前科包含搶劫。

32歲的宏都拉斯移民梅薩-埃斯基貝爾(Jordan Mauricio Meza-Esquibel)也在此次行動中遭逮捕，他過去因毒品交易及家暴曾被定罪。26歲墨西哥籍的埃爾南德斯-莫拉萊斯(Jesus Alan Hernandez-Morales)因曾串謀運輸非法移民入境美國，也已遭到拘捕。