洛杉磯抗議升溫／警射橡膠子彈擊中記者 幸均無大礙

圖為洛杉磯警察開槍射出橡膠子彈。(路透)

澳洲 記者8日在洛杉磯 警民衝突現場報導時，遭橡膠子彈擊中腿部，幸無大礙；新華社、紐約郵報記者及攝影師也遭受波及。中國駐洛杉磯總領館發布緊急提醒，呼籲當地中國公民提高安全意識，遠離集會場所。

哥倫比亞廣播公司新聞(CBS News)報導，澳洲9News電視台記者蘿倫‧托馬錫(Lauren Tomasi)8日在洛城集會現場報導時，遭警方發射的橡膠子彈擊中。

畫面顯示，托瑪錫面對鏡頭指著路邊的警察說道：「洛杉磯警局(LAPD)警員發射橡膠子彈驅離群眾，試圖將抗議者趕出洛杉磯市中心。」

新華社記者在洛杉磯現場採訪，遭警方發射的橡膠子彈擊中腿部。(新華社)

孰料幾秒鐘後，她身後的一名警員突然舉槍發射；一聲巨響後，未穿護具的托馬錫抱著小腿痛苦尖叫，報導團隊迅速向後撤。幸好橡膠子彈並非致命武器，她的傷勢並無大礙。

此時攝影機沒拍到的畫面傳來一個聲音喊道：「你剛剛射到記者。」

托馬錫向團隊說明：「是的，我沒事，我很好。」

托馬錫遇襲之前，她和採訪團隊成員曾受困鎮暴警察和抗議群眾之間；現場情況混亂且嘈雜，很難聽清楚她在說什麼，另有一名抗議者在直播期間，試圖搶奪攝影機。

她說：「他們告訴大家遠離此處，但抗議群眾拒絕離開；我們在這裡很安全，只是有點吵，你們可以看見局勢動盪。」

托馬錫稍晚受訪證實，她安全無虞。她說：「我沒事，我和攝影師吉米(Jimmy)都很安全，這只是動盪事件報導的悲慘現實之一。」

無獨有偶，新華社現場記者的手臂8日遭催淚彈擊中，攝影記者的左腿則被橡膠子彈擊中，出現紅腫傷痕。

中國駐洛杉磯總領館發布緊急提醒，呼籲洛杉磯地區的中國公民密切關注官方公告及媒體報導，務必提高安全意識，加強安全防範，遠離集會場所、人員聚集的區域或治安不佳之處，避免夜間或單獨出行。

「紐約郵報」攝影記者托比·坎漢(Toby Canham)的頭部也被橡膠子彈擊中。事發當時，他站在101高速公路附近的高處，拍攝警方與示威者之間的混亂場景。這時一名加州 公路巡警隊(California Highway Patrol)員警突然將武器對準坎漢，從約100碼外距離開槍。

當時配戴記者證的坎漢，額頭遭橡膠子彈擊中後立即倒地，這一幕被他自己拍攝的畫面記錄下來，場景令人震驚不已。坎漢因頸部疼痛9日在醫院度過。