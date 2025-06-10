洛杉磯抗議升溫／Waymo自駕車遭縱火 緊急暫停服務

抗議民眾破壞一輛無人駕駛的Waymo車。(歐新社)

在洛杉磯 周末爆發的抗議活動中，Waymo自駕車 已成為部分抗議者發洩不滿的目標，至少有五輛車在市中心遭打砸或縱火，隨後該公司停止了洛杉磯部分地區的計程車服務。

周日拍攝的照片顯示，Waymo車身滿是塗鴉，抗議者在一輛Waymo上揮舞著墨西哥和瓜地馬拉國旗，另一名示威者用滑板擊打一輛Waymo。該公司9日表示，「出於謹慎考慮」，已在洛杉磯暫停部分服務。

目前尚不清楚這些車輛為何遭到破壞。該公司在聲明中表示，「沒有理由相信」Waymo是被專門針對的目標。當被問及這些車輛為何會出現在抗議活動中時，公司發言人表示，其中一些車輛當時正在附近下客。

洛杉磯華美博物館附近，一輛Waymo無人駕駛計程車被焚後只剩殘骸。(記者劉子為／攝影)

在TikTok、Instagram和 X上，右翼帳號大量傳播汽車燃燒的影片。其中一名博主寫道：「這就是現代民主黨的形象。混亂壓倒秩序。罪犯壓倒守法公民。外國人壓倒美國人。」

洛杉磯警局也警告民眾遠離市中心，以免吸入有毒氣體。警方在社媒發文：「燃燒的鋰離子電池會釋放出有毒氣體，危及救援人員和附近民眾。」

Waymo是谷歌母公司Alphabet旗下企業，在洛杉磯推出無人駕駛計程車服務。由於只有少數幾個城市在街上推出自動駕駛汽車，大眾對自動駕駛計程車的安全性仍然持懷疑態度。雖然特斯拉近幾個月來成為抗議破壞行為的焦點，但Waymo無人車偶爾也會成為民眾洩憤目標。