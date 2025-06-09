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洛杉磯市中心全面禁止集會 有記者腿部中橡膠子彈

洛杉磯市中心全面禁止集會 有記者腿部中橡膠子彈

編譯盧思綸／即時報導
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洛杉磯抗議人士8日在煙霧中面對警方。(路透)
洛杉磯抗議人士8日在煙霧中面對警方。(路透)

美國有電視新聞網（CNN）報導，加州洛杉磯警察局（LAPD）8日深夜在X發文宣布，整個洛杉磯市中心列入「集會禁制區」，並且要求「所有人立即離開市中心地區」。另外，一名澳洲新聞台9NEWS記者報導現場時，遭警方瞄準腿部發射橡膠子彈，社群影片可見記者受傷後驚恐痛呼。

洛杉磯作為美國第二大城市，當地警方過去通常會在部署執法人力進行逮捕或驅散違令群眾之前，透過口頭與社群媒體進行勸導。警方發布這項新命令幾分鐘前，LAPD另一則貼文指出，有「煽動者」已經四散潛入市中心各處。

警方提醒：「市中心的居民、商家與訪客應保持警覺，並通報任何可疑或違法行為。」

除此之外，澳洲9NEWS記者托瑪斯（Lauren Tomasi）在現場報導時，遭警方橡膠子彈擊中。

當時托瑪斯在鏡頭前一邊指向路邊警察，一邊說道：「LAPD一邊騎馬進行驅離，一邊朝群眾發射橡膠子彈，將人群趕出洛杉磯市中心。」

幾秒鐘後傳出一聲巨響，托瑪斯一邊抱住腿部一邊痛苦尖叫，報導團隊迅速後撤。所幸橡膠子彈為非致命性武器，她平安無礙。

洛杉磯 澳洲 加州

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