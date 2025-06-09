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川普派遣國民兵 陸戰隊也待命 紐森嗆精神錯亂

編譯廖振堯／綜合報導
國防部長赫塞斯說，為因為洛杉磯情勢變化，數千陸戰隊員已經待命。圖為副總統范斯今年3月向陸戰隊員講話。(歐新社)
國防部長赫塞斯說，為因為洛杉磯情勢變化，數千陸戰隊員已經待命。圖為副總統范斯今年3月向陸戰隊員講話。(歐新社)

洛杉磯6日爆發抗議活動，居民不滿移民暨海關執法局(ICE)探員突襲搜查無證客而發動示威，活動愈演愈烈。國防部長赫塞斯(Pete Hegseth)7日表示若局勢惡化，準備派遣現役陸戰隊進駐洛杉磯；川普總統更下令部署至少2000名國民兵士兵，赫塞斯聽命執行，不顧當地和州政府官員反對，8日凌晨陸續抵達洛杉磯。加州州長紐森(Gavin Newsom)批評，聯邦政府派遣現役部隊是「精神錯亂的行為」。

華盛頓郵報報導，川普先前從未在未經州長同意的情況下調動國民兵。為因應民眾騷亂而透過聯邦授權、部署現役部隊是罕見舉動，通常需要總統根據「叛亂法」(Insurrection Act)認定需派遣現役部隊來執行法律或恢復秩序。

2020年美國各地因喬治·佛洛伊德案爆發騷亂時，時任國防部長艾思博(Mark Esper)畫定底線：應盡量避免部署現役軍人來平息抗議活動，「動用現役部隊執行執法任務應是萬不得已的手段，只在最危急的情況下使用。」

但這與川普的觀點截然相反。而到第二任期，川普身邊圍繞的一些高階顧問和內閣官員基本上與川普的強硬作風一致，不再顧慮此事。雖然聯邦政府尚未授權部署現役部隊應對抗議活動，但赫格塞斯7日表示駐紮在南加州潘德頓營(Pendleton)的陸戰隊已高度戒備。

川普8日稱「將在各地部署部隊」但未透露具體計畫。被問及是否會派遣海軍陸戰隊前往加州時，川普說「我們將派遣一切所需，以確保法律和秩序。」他也未說明如何決策，只說「我認為門檻是什麼就是什麼，如果看到國家和公民面臨危險，就會採取非常強硬的措施。」

紐森稱地方和州執法部門已經控制了局勢，不需要國民兵的幫助，國民兵一直在協助該市的山區火災恢復工作。紐森批評，川普接管加州國民兵的決定「是故意且煽動性的，只會加劇緊張局勢」。洛杉磯市長巴斯(Karen Bass)則說派遣國民兵是升級混亂情況。加州估計有180萬非法移民，為全美之冠。

川普 國民兵 加州

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