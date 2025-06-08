馬斯克離開 DOGE仍可能持續運作 人員已安插各機構

雖然億萬富豪馬斯克離開了政府效率部，而且與川普鬧翻，但DOGE不會解散，推動的削減政府開支的工作還會繼續。(美聯社)

即使馬斯克 離開政府效率部(DOGE)、與川普 總統決裂，DOGE推動的標誌性的削減成本行動似乎已深植於川普政府，多個機構都安插DOGE人員；DOGE更在6日取得兩場法律勝利，最高法院裁定DOGE可以存取敏感的社會安全資料，且裁定其無需將內部紀錄移交給政府監督機構。這都顯示就算沒有馬斯克，DOGE仍很有可能持續運作。

紐約時報報導，一些DOGE成員擔心川普可能在他與馬斯克鬧翻後，解雇相關人員，以此報復馬斯克；也有些人可能自願離開，繼續追隨馬斯克的下一步。不過知情人士透露在內政部 ，DOGE成員已被轉為聯邦雇員並納入內政部；在環保署，發言人表示有兩名高階官員與DOGE任務有關。

白宮管理和預算辦公室(OMB)主任伏特(Russell Vought)4日在國會議員面前表示，DOGE工作人員在政府機構內部正變得「更加制度化」。雖然馬斯克是DOGE的看板人物，但伏特一直是該計畫的幕後推手之一，他設想DOGE員工可以作為機構內部的顧問。

DOGE遺留的人員也隨處可見。根據聯邦人事管理局(OPM)的聲明，DOGE最知名的成員之一、Airbnb聯合創始人傑比亞(Joe Gebbia)計畫繼續留在政府任職，他是馬斯克的密友，也是特斯拉董事之一，現在致力於數位化聯邦政府緩慢的紙本退休流程。

前DOGE員工、人資公司Brighterside創辦人霍姆斯(Stephanie Holmes)，截至6日仍為內政部人資長，霍姆斯反對多元公平包容倡議(DEI)；DOGE員工哈森(Tyler Hassen)則擔任內政部的政策、管理和預算代理助理部長，他有權在未經內政部長批准下解雇人員，目前正積極依川普喜好取消機構合約。

有軟體開發背景、曾在能源部領導DOGE工作的科伊(Carl Coe)於5月2日被任命為能源部幕僚長。而在最受關注的社安局(SSA)，兩名知情人士透露DOGE成員莫哈達希(Aram Moghaddassi)、魯索(Michael Russo)現共同為實質上的資訊長。