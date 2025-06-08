「他走太遠」 范斯指馬斯克攻川犯大錯 恐難返MAGA陣營

在馬斯克(左)與川普鬧翻後，副總統范斯(右)挺身護主，稱馬斯克攻擊川普犯了大錯，恐會被踢出「讓美國再次偉大」(MAGA)陣營。(美聯社)

全球首富馬斯克 與川普 總統公開撕破臉，引發全球熱議，副總統范斯 受訪時直言，馬斯克攻擊川普犯了大錯，恐怕難以重返「讓美國再次偉大」(MAGA)陣營。

根據福斯新聞網(FOX News)報導，范斯7日接受喜劇演員兼播客主持人Theo Von訪問，直言馬斯克指控川普名列淫魔艾普斯坦(Jeffrey Epstein)未成年人性交易名單，是一大失策。

范斯直言：「我只是認為世界首富與世界最有權勢的人爆發口水戰，是一大錯誤。」他並重申：「我認為馬斯克如此攻擊總統是犯下大錯，我認為他和總統兩人如果有血海深仇，首先就是對國家不利，但我認為對他來說，也沒有好處。」並強調川普與艾普斯坦之間沒有不可告人之處。

當被問及馬斯克與川普關係破裂的導火線，范斯推測與特斯拉以及「又大又美支出法案」有關；他說：「馬斯克旗下企業不斷受到攻擊，簡直就像轟炸汽車般飽受攻擊。」並補充道：「我認為有部分原因是他踏入政壇吃了很多苦頭，但我要說的是，我理解他的沮喪，國會通過又大又美支出法案，盡管該法案確實削減很多支出，但該法案主要目的實際上不在於增加或削減開支。」

范斯繼續說道：「如果你是工商領袖，可能會對華府辦事感到沮喪，因為更加官僚、進展更慢，所以我認為確實有令人沮喪的因素。」

馬斯克以「又大又美開支法案」增加國家赤字為由，不惜公開表達反對，並因此與川普在社群平台爆發口角，川普揚言要中斷馬斯克與聯邦政府的合約，甚至暗指這位全球首富陷入瘋狂。

因此范斯對於兩人重修舊好表示質疑：「我將永遠忠於總統，我希望馬斯克最終能重回我們陣營，不過現在或許不可能，因為他已經走得太遠。」

事實上，川普7日接受國家廣播公司(NBC)訪問，被問及與馬斯克關係是否結束時，川普回答很簡單：「是的，我認為是這樣。」顯示川馬兩人已經分道揚鑣。