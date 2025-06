官員從旁觀變恐慌 NASA、國防部促推替代SpaceX方案

川普和馬斯克鬧翻,國家航太總署(NASA)及國防部敦促馬斯克旗下公司SpaceX的競爭對手加速研發替代火箭和太空船。圖為SpaceX在德州的基地。(路透) A view of the SpaceX Starbase facility in Starbase, Texas, U.S., June 5, 2025, as a feud between U.S. President Donald Trump and Elon Musk escalates. REUTERS/Gabriel V. Cardenas【作者:路透通訊社,日期:2025-06-06,數位典藏序號:20250606101613733】

在川普和馬斯克 (Elon Musk)鬧翻,川普威脅取消馬斯克的政府合同後,國家航空暨太空總署(NASA )及國防部過去這一周迅速行動,敦促馬斯克旗下公司SpaceX的競爭對手加速研發替代火箭和太空船。

馬斯克揚言SpaceX將停止太空船飛龍號(Dragon)任務,令政府官員感到震驚,若飛龍號停止任務,NASA將無法送太空人 到國際太空站(ISS)。

盡管馬斯克之後撤回這一威脅,但已經引起NASA官員及國防部的警覺,凸顯出政府對SpaceX的重度依賴。

SpaceX與政府簽訂數十億元的合約,負責將太空人及物資載運至ISS,並為國防部發射衛星,另外還研發情報單位使用的衛星,更令人擔憂的是,SpaceX的競爭對手進展緩慢,SpaceX主宰該領域,政府選擇並不多。

華盛頓郵報採訪十幾名業界與政府人士,報導內部反應。一名NASA官員說,起初看到川普和馬斯克在社群媒體上的爭吵覺得頗有娛樂性,但當馬斯克聲稱要停飛飛龍號時,「事情真的變得非常可怕。」國防部的反應也類似。

有四人透露,自5日川普和馬斯克在社群媒體上互嗆後,政府官員已經聯繫Rocket Lab、Stoke Space及亞馬遜創辦人貝佐斯(Jeff Bezos)的藍源(Blue Origin)等至少三家商業太空公司,詢問他們的火箭狀態,以及可承接政府任務的時間。

Sierra Space太空公司的人員5日也曾與NASA官員會面,該公司研發的逐夢者(Dream Chaser)太空飛機可以運載物資至太空站。

馬斯克的言論也令國會憂心,消息人士透露,一個關鍵的國會委員會詢問波音(Boeing)星際飛機(Starliner)的狀態;NASA打算使用Starliner及SpaceX的飛龍號一同運載人員至太空站,但Starliner進度落後多年,並且在去年夏季的第一次太空載人任務中出現許多問題,NASA認為讓波音載送人員並不安全。