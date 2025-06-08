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川普擬大砍加州補助 大學資金恐遭凍結 紐森嗆拒繳稅

編譯茅毅／綜合報導

有線電視新聞網(CNN)6日報導，川普政府正準備大規模取消對加州的聯邦資金補助，(聯邦)機構正接到確認能扣住哪些對加州的補助通知，加州大學與加州州立大學系統的資金恐將遭到全面終止。

這兩個系統和加州社區學院在2024至2025學年度預計會收到73億元的聯邦資金。

對此，民主黨籍加州州長紐森在社群媒體X寫道，加州人繳的稅，比收到的補助多了逾800億元，加州人一直為聯邦政府付帳單，「也許停繳的時候到了」，並標註川普總統的社媒帳號。

多位消息人士說，最快可能同日開始實施。白宮發言人德賽則聲明，「任何納稅人都不該被迫資助我國的衰敗」，並批評加州的移民及能源等政策，但未正面證實這項消息。

加州大學系統包括柏克萊加州大學、舊金山加州大學(UCSF)、洛杉磯加州大學(UCLA)等十所學校學生。

兩位消息人士指稱，川普政府鎖定加州公立大學體系，背後原因是校園涉及反猶太主義問題。儘管對某一州大規模刪減補助並不尋常，但民主黨主政的加州長期被川普視為目標。前述的加州大專院校近一年來已設法解決此一問題，而川普政府近來才以類似理由，採取措施處罰常春藤盟校的私立哈佛大學和哥倫比亞大學。

聯邦前眾議長、加州現任聯邦眾議員裴洛西對CNN說，「不論(川普)總統對加州發動什麼殘酷的攻擊，我們都會奮力反擊」。尚不清楚前述的加州校方打算如何反擊，可能由民主黨籍加州檢察長邦塔代表。

一位消息人士說，加州州議會已在其預算中撥款2500萬元，以對抗川普針對該州的政策。自川普1月回任以來，花了約500萬元。

加州大學 川普 民主黨

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