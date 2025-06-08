無意修好關係 川普警告馬斯克 若挺民主黨候選人後果嚴重

川普總統7日仍未停止他與億萬富豪馬斯克的唇槍舌劍，他表示他無意修補兩人關係，並警告這位昔日盟友兼金主切勿在期中選舉出手協助民主黨人，否則可能面臨「嚴重後果」。(歐新社)

川普 總統7日表示，相信自己與億萬富豪馬斯克 的關係，在兩人公開於社群媒體叫罵之後已經結束，他無意修好，但不打算叫馬斯克歸還贈送給他的白宮 「金鑰匙」；此外他還警告說，馬斯克若在明年的期中選舉中資助民主黨候選人，對壘目前支持川普「又大又美」減稅、開支法案的共和黨人，勢必「後果嚴重」。

不想和馬講話 批他藐視總統

紐約時報報導，川普接受採訪時表示，他不打算與馬斯克交談，馬斯克藐視總統一職；被問到是否有意修補與馬斯克的關係時，川普說，「沒有」。

雖然川普過去24小時多次表示，自己沒花時間去想馬斯克，但川普接聽很多記者來電，回答很多問題，詳細解釋兩人關係。5日下午川普搭乘空軍一號專機前往新澤西州時，他花時間看福斯新聞網播報他跟馬斯克勃谿，再走回客艙，回應記者對此事的提問。

結束罵戰 川馬都開始節制

談到過去幾天發生的事，川普意見很多。有時川普形容馬斯克「發瘋了」，但另些時候他表示同情馬斯克，彷彿馬斯克是個任性的孩子；他還一再對盟友說，馬斯克是個「大癮君子」，因嗑藥而失去神智，可有時候川普又稱祝願馬斯克順利，似乎留下和解的可能性。川普也一再威脅，要取消政府與馬斯克旗下公司所簽訂的金額龐大的合約。

圖為6日出版的「紐約郵報」在頭版報導川普和馬斯克分道揚鑣的新聞。(路透)

與川、馬都親近的人士在幕後斡旋，希望讓兩人的緊張關係緩和下來，一些降溫的跡象也出現。馬斯克已刪掉一些火氣最大的社媒貼文；而川普按他的標準，對公開批評馬斯克向來較為節制。

各有籌碼在手 兩人最終可能休戰

川普的幕僚們表示，他們認為兩人關係無法和好如初，但有些人預測最後他們會休戰，維持交易式的關係，畢竟川、馬都承認有能力傷害或成就彼此。川普有權力傷害或幫助馬斯克的生意，尤其對仰賴聯邦合約的SpaceX太空公司更是如此。

但馬斯克也有籌碼，他曾經獲得窗口，窺探過川普的私密世界；川普的一些策士表示擔心馬斯克會把那些私密拿來當武器，攻擊川普。馬斯克還是共和黨政治圈子的最大金主，目前承諾捐給川普外圍組織的1億元還沒到帳，此外他還擁有X這個實力強大的社媒平台。

不要馬歸還白宮「金鑰匙」

今日美國報(USA Today)報導，雖說川普、馬斯克撕破臉時，彼此滿是侮辱、敵意，但川普表示，他不打算索回贈送給馬斯克的白宮金鑰匙，畢竟馬斯克曾經很賣力。那把金鑰匙刻有白宮徽章，雖不是真正鑰匙，卻象徵總統給予的尊重和榮耀。