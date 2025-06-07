我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

網球／高芙法網捧盃 小威後美國女單冠軍第1人

川普警告馬斯克 若改挺民主黨將付出嚴重後果

美挺無人機產業簽三命令 總統決心強化相關防禦能力

編譯湯淑君／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
總統川普簽署三道行政命令，以強化美國對無人機威脅的防禦能力。（美聯社）
總統川普簽署三道行政命令，以強化美國對無人機威脅的防禦能力。（美聯社）

總統川普6日簽署三道行政命令，以強化美國對無人機威脅的防禦能力，並協助發展飛天電動計程車和超音速商用客機。

白宮科技政策辦公室主任柯拉齊修斯在記者會上說：「採取空域安全行動此其時矣。」他表示，2026年世界盃和2028年夏季奧運會將舉行，可望吸引數百萬計球迷入境美國，因此「政府將打擊非法無人機使用，並下令成立聯邦任務小組，以確保美國掌控本國空域，並將無人機的即時偵測與辨識列入優先要務」。

官員表示，這三道行政命令的目標，是振興美國製造業並促進創新，同時降低對外國對手的依賴，例如在商用無人機市場享有支配地位的中國大陸。

第一道行政命令旨在加強反無人機能力。為此將成立任務小組，定期檢討並提出因應威脅的解決方案；也將成立全國性的訓練中心，為世界盃、奧運會等活動作準備；另將責成聯邦航空管理局（FAA）加快執行在特定設施附近限飛無人機的規定，適用於關鍵基礎設施、煉油廠、化工廠和遊樂園等場所。

第二道行政命令的用意是促進美國新科技市場的發展，包括無人機和空中計程車在內。此命令將指示FAA加速推行另一項規定，允許企業讓遠端駕駛員操作無人機飛出視線範圍，而無需逐一申請核准。這對商用無人機運貨是一大關鍵。此命令也指示聯邦機關給予美國製無人機優先待遇。

白宮官員私下表示，這將降低對外國技術的依賴，儘管不會禁用任何外商的產品，包括中國大陸的大疆創新（DJI）在內，但會指示商務部展開調查並檢討現行監管規定，以維護美國的無人機供應鏈。大疆是全球最大無人機製造商，也是美國境內逾半數商用無人機的銷售商。

第三道行政命令旨在發展美國的超音速技術，將廢止官員所謂阻礙發展的法規，包括指示FAA廢除禁止民用機在美國領土上空進行超音速飛行的規定。

解除這項1973年禁令，有助於促進電動計程車垂直起降的測試，對Joby Aviation、Archer Aviation等公司將是利多。

無人機 白宮 世界盃

上一則

川普警告馬斯克 若改挺民主黨將付出嚴重後果

下一則

川普、馬斯克翻臉 紐時妙喻：核反應爐爐心熔毀

延伸閱讀

葛理漢酸環保少女闖加薩「希望會游泳」她嗆：我很會游

葛理漢酸環保少女闖加薩「希望會游泳」她嗆：我很會游
美國挺加薩人道主義基金會 傳國務院考慮資助5億元

美國挺加薩人道主義基金會 傳國務院考慮資助5億元
紐時：稀土磁鐵成關稅戰焦點 美國幾乎零產量

紐時：稀土磁鐵成關稅戰焦點 美國幾乎零產量
奇襲俄空軍基地 澤倫斯基揭作戰計畫 俄國司機「全不知」載到無人機

奇襲俄空軍基地 澤倫斯基揭作戰計畫 俄國司機「全不知」載到無人機

熱門新聞

馬斯克(左)與川普總統。(路透資料照)

馬斯克丟核彈級宣言：川普在淫魔艾普斯坦的名單上

2025-06-05 16:00
曾有好交情的馬斯克與川普公開翻臉。(美聯社資料照)

馬斯克支持彈劾川普換范斯接任 白宮：令人遺憾

2025-06-05 20:06
馬斯克(左)與川普總統。(美聯社資料照)

川普再推文回應馬斯克 但語氣和緩

2025-06-05 16:35
川普4日在白宮舉行夏季宴會發表演說。(美聯社)

川普宣布禁止12國人入境美國 7國受部分限制

2025-06-04 20:20
普林斯頓大學歷史系教授貝爾1日在紐約時報撰文，籲請社會大眾正視，美國菁英大學招收大批國際學生的確已形成問題。圖為哈佛大學29日舉行畢業典禮，一名畢業生的帽子上張貼「支持國際生」的標語。（路透）

川普雖簡單粗暴 普林斯頓教授：美國大學國際生的確已成問題

2025-06-02 07:10
馬斯克（左）周三貼文抨擊川普力推的「大而美」稅改法案，聲稱這會害美國變「債務奴隸」，並敦促國會議員「殺了這法案」。(美聯社)

川普馬斯克撕破臉因這導火線 官員提醒「總統記仇」

2025-06-04 20:06

超人氣

更多 >
若即若離不深交 3星座看似聊得來但「身上有道牆」

若即若離不深交 3星座看似聊得來但「身上有道牆」
加熱剩菜時忽略一步驟 當心病菌吃下肚

加熱剩菜時忽略一步驟 當心病菌吃下肚
頭髮該多久洗一次？ 捲髮族不想毛躁記住這些清潔原則

頭髮該多久洗一次？ 捲髮族不想毛躁記住這些清潔原則
8成網友挺 馬斯克提議成立新政黨 黨名都想好了

8成網友挺 馬斯克提議成立新政黨 黨名都想好了
29歲男模金鍾碩死因曝光 與她大吵20分後「墜樓身亡」

29歲男模金鍾碩死因曝光 與她大吵20分後「墜樓身亡」