共和黨員選邊站挺川普：馬斯克喊彈劾已踩線

在川馬兩人公開鬧翻後，共和黨人選邊站，多數表態支持川普。圖中為共和黨參院多數黨領袖熊恩。（歐新社）

華爾街日報(WSJ)6日分析，科技富豪馬斯克 (Elon Musk)跟「讓美國再度偉大」(MAGA)陣營鬧僵斷絕關係，共和黨 員紛紛選邊站，在「川馬決裂」當中選擇支持川普總統。

向來支持川普的共和黨德州聯邦眾議員 奈爾斯(Troy Nehls)，5日對著攝影鏡頭對馬斯克隔空喊話：「你真的瘋了。」奈爾斯接著說：「鬧夠了，住手吧。」

川普與馬斯克你來我往的交手，透過電視報導與社群媒體發文延續數小時，絕大多數共和黨國會議員紛紛表明站在川普的一邊。

田納西州聯邦眾議員伯切特(Tim Burchett)說，馬斯克喊出要彈劾川普已經「踩進深水區」，在MAGA支持群眾之間失去魅力。至於馬斯克在國會山莊是否仍有影響力，伯切特說，馬斯克「財大氣粗」，「很顯然的，這是一個沒有骨氣的城市」。

許多共和黨員為眾議院5月底通過、目前參議院正在審議中的「又大又美預算法案」辯護，馬斯克猛批法案浪費原本可能讓保守派進一步刪減俗稱白卡的聯邦醫療補助計畫(Medicaid)預算，但5日「川馬決裂」公開上演之後，主張進一步降低預算的聲浪似乎停滯。

眾院多數黨領袖史卡利斯(Steve Scalise)說，馬斯克到目前為止「並沒有說服任何一票」。

印地安納州聯邦參議員班克斯(Jim Banks)5日接受有線電視新聞網(CNN)訪問時說，川普站在較有利的制高點跟馬斯克對辯，把重點放在法案一定要過關。

班克斯受訪時稱讚馬斯克削減開銷的努力，並說參議院一定會找到更多節省措施，消除馬斯克對於眾院版本法案赤字增加的憂慮。

對「又大又美法案」投下反對票的兩名共和黨眾議員肯塔基州聯邦眾議員馬西(Thomas Massie)、俄亥俄州聯邦眾議員戴維森(Warren Davidson)，5日分別對馬斯克表達支持。馬西說：「相較於政客們的算術，我比較相信那個能讓火箭倒退著陸的人的數學能力。」