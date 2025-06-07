華郵：DOGE開除太多人鑄大錯 川普忙補救回聘

馬斯克領導的行政效率部大砍聯邦政府人員，引起各方反彈，川普忙著補救，再回聘不少人。（歐新社）

華盛頓郵報6日報導，政府效率部(Department of government efficiency，DOGE)開除太多人而鑄錯，川普 總統急忙修補，如今聯邦政府 許多機關紛紛回聘先前遭到逼退或被慫恿參加優離計畫的人員。

食品及藥物管理局(FDA)監管政策辦公室(Office of Regulatory Policy)今春稍早將近50人被解聘，一天之後又發通知下令回到工作崗位。

國稅局(IRS)數以千計試用期員工以「表現不佳」遭開除，但5月底國稅局卻通知仍要上班。

川普總統上台之初就遭廢除的美國國際開發署(US Agency for International Development，USAID)，某些丟掉飯碗的前任員工這個月接到電郵通知，詢問是否有意願為國務院效力。

報導指出，政府效率部大刀闊斧裁撤聯邦機構，某些重要項目受到衝擊，包括氣象預測、藥品審核等，如今許多部門則忙著將先前開除的員工聘回。科技富豪馬斯克(Elon Musk)上周宣布離開白宮，不過，早在馬斯克任務結束之前，聯邦政府機關就已經調整先前政府效率部某些最高調的改革措施。

如今主管官員不只希望把被開除的前任員工找回來，還希望被迫接受優退優離方案的數以千計資深人員也回到工作崗位。然而，被開除的前任聯邦員工當中，有些人對於回到原職興趣缺缺，尤其是屆臨退休年齡或已經在私人企業找到工作的人。

來自8個聯邦機關、共計18名聯邦員工受訪時說，為了解決人力短缺問題，聯邦政府推出各種權宜之計，包括要求現任員工承擔新任務、加班或自願填補空缺。最近食藥局 、國稅局、國務院、聯邦住房及都市發展部(HUD)都曾發出回聘通知。

被開除又獲回聘的一名前任食藥局人員說，川普政府想要展現大幅縮編的效果，可是卻沒有考慮到哪些部分應予保留，「現在看起來，對他們來說，一切都只像一場遊戲」。