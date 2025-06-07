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俄大規模空襲基輔釀6死80傷 川普：烏自己給了普亭理由

馬斯克提議成立新政黨 黨名都想好了

只是轉移焦點？紐時：川馬各有所需 重修舊好也不奇怪

編譯廖振堯／綜合報導
馬斯克幫忙川普選上總統，但也付出不少代價，特斯拉經常成為民眾抗議的對象。（歐新社）
馬斯克幫忙川普選上總統，但也付出不少代價，特斯拉經常成為民眾抗議的對象。（歐新社）

僅僅一周前，全球首富馬斯克還是川普總統最好的朋友，也是大力改革聯邦政府的戰友，卻在短短幾天內形同陌路，指責川普的關稅將導致下半年經濟衰退、國會正在把美國逼上破產之路、甚至是川普與淫魔艾普斯坦(Jeffrey Epstein)有牽連，才會至今沒有公開檔案，5日更發起投票詢問是否應該成立第三黨。紐約時報分析，川馬其實各有所需，這場爭吵也可能是轉移焦點的一場戲，兩人幾天後重修舊好也不奇怪。

分析稱，除非有證據顯示事實並非一場鬧劇，否則不妨把它想像成政治版的職業摔角，每個人都被世界第一富有和第一有權勢的人互相鬥毆所吸引。而如果想要挑起爭端打架，擁有一個強大的社群媒體平台絕對是一大助力，馬斯克關於川普與艾普斯坦的貼文已獲超過2億次瀏覽。馬斯克還轉發一位密友的貼文，問：「總統對決馬斯克，誰會贏？」；他知道這其實是一場人氣競賽，而不是道德之爭。

兩人也能從這場爭端中獲得喘息。川普暫時擺脫了關稅和驅逐出境的困擾；特斯拉的自駕計程車業務將於下周在德州奧斯汀啟動，此項目引來許多質疑，而它受到的關注越多，失望可能就越大。馬斯克的太空探索公司(SpaceX)業務更是問題重重，儘管SpaceX承諾在火星建立殖民地，但在基礎建設方面卻舉步維艱，幾天前SpaceX的巨型火箭「星艦」(Starship)進行第九次飛行測試卻失敗，可重複使用的助推器爆炸，40分鐘後火箭本體也爆炸了。

文章指出，人們天天看到的「馬斯克秀」是「川普秀」的衍生物，如同一檔娛樂節目，可以追溯到2015年。馬斯克總是出現在群眾面前、吸引聚光燈、充滿承諾，卻很少兌現。不可否認，很多人便是因為這點才愛馬斯克，但對身陷其中的人來說可就沒那麼有趣了。

分析最後認為，這也可能對雙方都有好處，如果幾天或幾小時後，兩人又和解，那將像川普的關稅政策的戲碼重演：一會高、一會低，一會又被延遲，因為故事必須改變才可以繼續演下去。

馬斯克 川普 關稅

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