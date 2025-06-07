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馬斯克提議成立新政黨 黨名都想好了

決裂… 川普拒和馬斯克通話 稱他「那個瘋子」

記者顏伶如／綜合報導
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川馬二人兄弟情公開決裂，幕僚原有意安排兩人6日通話化解，但已被川普拒絕。（路透）
川馬二人兄弟情公開決裂，幕僚原有意安排兩人6日通話化解，但已被川普拒絕。（路透）

川普總統與科技富豪馬斯克(Elon Musk)公開決裂之後，到了6日氣還沒消。白宮資深官員6日上午說，川普「沒興趣」跟馬斯克通電話化解恩怨。川普6日早晨也對有線電視新聞網(CNN)表示，沒打算跟馬斯克通電話，「我將有一段時間不會跟他說話，但我祝他一切順利」。川普接著說，已經沒把馬斯克放在心上，「他有問題，這個可憐的傢伙是有問題的」。

富豪艾克曼緩頰 馬斯克：你沒說錯

馬斯克反對「又大又美法案」讓國家赤字增加，與川普在5日透過電視訪問、社群媒體發文唇槍舌劍，隔空交手數小時。川普揚言取消包括太空探索科技公司(SpaceX)在內的馬斯克旗下事業的聯邦政府合約，馬斯克則回擊說要讓幫忙國家航空暨太空總署(NASA)運送貨物、太空人往返國際太空站(International Space Station)的乘龍號(Dragon)太空船退役，但稍後又收回說詞。

川普6日說，馬斯克的公司與政府的多項合約應接受審查，「我們會看所有東西，涉及很多錢」。

避險基金經理人、億萬富豪艾克曼(Bill Ackman)5日深夜在社群媒體X發文，呼籲川、馬兩人為了國家著想，應該一笑泯恩仇。馬斯克回覆寫道：「你沒說錯。」

川普氣到要賣掉3月才買的紅色特斯拉

川普總統和首富馬斯克翻臉，6日餘怒未消，打算把3月才高調購得的特斯拉電動車轉手。...
川普總統和首富馬斯克翻臉，6日餘怒未消，打算把3月才高調購得的特斯拉電動車轉手。（路透）

紐約時報分析，川馬決裂從5日氣氛火爆到6日轉為冰冷，兩人雖然沒有繼續公開對槓，但檯面下依然動作不斷。消息人士說，川普今年3月才買的紅色特斯拉(Telsa)電動車，現在考慮要賣掉。馬斯克因為在川普政府推動政府縮編，特斯拉各地分店出現民眾抗議，股價直直落，川普3月間在白宮高調購買一輛特斯拉電動車給助理使用，展現對馬斯克的支持。

私下頻怪馬斯克因嗑藥而出現瘋狂行徑

川普直指馬斯克嗑藥而出現行為問題。消息人士表示，從5日到6日的24小時裡，川普不停對友人訴說馬斯克因為使用藥物而出現哪些「瘋狂」行徑。

ABC新聞記者6日詢問是否與馬斯克通話時，川普回答，「你是說那個瘋子嗎？」

共和黨議員憂長期爭執後果嚴重 籲停手

紐約時報分析，與馬斯克鬧僵，對川普來說也有風險。身為全球首富的馬斯克，2024年大選砸下2億7500萬元協助川普勝選。馬斯克先前承諾，2026年期中選舉之前將為川普陣營各個政治團體贊助1億，是否履行承諾如今已成未知數。另外，馬斯克從盟友搖身一變成了充滿憤怒的敵人，似乎抱定決心要擊垮川普在右翼的地位，這點也是川普要面對的難題。

馬斯克6日並沒有繼續發文抨擊川普。與他說過話的人表示，馬斯克的憤怒消退，他們認為馬斯克會想修補與川普的關係。就在共和黨準備面對川馬決裂的餘波盪漾之際，共和黨國會議員與保守派人士忙著從中穿梭，設法緩頰，深怕長期爭執衍生嚴重後果。

馬斯克 川普 太空人

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