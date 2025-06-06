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外媒分析：川普和馬斯克「權錢對決」曝馬還有1招能擋法案

這一年400萬人首領社安金 「2原因」同比增15%

記者顏伶如／綜合報導
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本會計年度裡，第一次申領社安金的人數可能達到400萬人，比上一個會計年度增加15%。(路透)
本會計年度裡，第一次申領社安金的人數可能達到400萬人，比上一個會計年度增加15%。(路透)

哥倫比亞廣播公司(CBS)5日報導，川普政府縮減各種聯邦計畫，美國老年人對未來發展感到擔心，甚至焦慮，使得首次申領社安金的人數增加。非營利組織「都會研究所」(Urban Institute)估計，這個會計年度裡(2024年10月-2025年9月)，第一次申領社安金的人數可能達到400萬人，比上一個會計年度增加15%。

根據社會安全局(Social Security Administration，SSA)統計，今年1月到5月之間提出社安金申請的人數有180萬人，比一年前同期增加17%。

「保留社安金及聯邦醫療保險全國委員會」(National Committee to Preserve Social Security and Medicare)主席瑞契曼(Max Richtman)受訪時說，在全國各地參加多場里民大會(town halls)，看到許多民眾提問是否應該提前申領社安金，因為川普總統與科技富豪馬斯克(Elon Musk)都想改變社安金體制。

瑞契曼說：「大家都覺得害怕，不確定應該怎麼做才好。」

「都會研究所」報告指出，近來提前申領社安金的民眾人數增加，原因之一是戰後嬰兒潮世代紛紛屆滿65歲，不過人口結構還不足以解釋為何今年申請社安金人數激增，另一項原因可能與「社會安全公平法案」(Social Security Fairness Act)實施有關，教師、消防隊員、警察等公職人員可以拿到比以往更好的退休福利，成為更多民眾申請退休的誘因。

「都會研究所」報告指出，社會安全局收到提早申領社安金的案件，許多62歲申請者屬於較高收入族群。

如果完全退休年齡是67歲，在可以開始領取福利的62歲時就提前申領社安金，每個月拿到支票金額會比完全退休年齡拿到金額縮水30%，延遲到70歲才領社安金則可多拿24%。

瑞契曼說，雖然民眾對社安金計畫不放心，但從社安金的計算來看，還是建議民眾不要提早申領。

他指出，可以理解民眾的憂慮，「但我們對勞工的建議是，不要基於恐懼而提早申請社安金，否則將導致領取福利一輩子都變成縮水」。

社安金 退休 聯邦醫療保險

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