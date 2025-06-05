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川普旅行禁令6月9日生效 法律專家：恐比首任版本更難阻擋

編譯盧思綸／即時報導
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總統川普4日在真實社群發表談話影片，回應華府最新對19個國家實施旅行禁令和限制。（取材自Truth Social@realDonaldTrump）
總統川普4日在真實社群發表談話影片，回應華府最新對19個國家實施旅行禁令和限制。（取材自Truth Social@realDonaldTrump）

總統川普4日簽署公告，針對12個國家實施旅行禁令，以及7個國家祭出入境限制，將在美東時間6月9日凌晨12時01分生效。專家指出，這項最新措施經過川普政府數個月準備，而且牽涉國家較為廣泛，可能比川普第一任內禁令更經得起法律審查。

根據白宮聲明，以下國家公民遭全面禁止入境：阿富汗、緬甸、查德、剛果共和國、赤道幾內亞、厄利垂亞、海地、伊朗、利比亞、索馬利亞、蘇丹與葉門。另外，蒲隆地、古巴、寮國、獅子山、多哥、土庫曼與委內瑞拉等民眾入境美國將受到部分限制。

紐約時報報導，法律專家認為，最新一波的旅行禁令比川普第一任的版本更可能經得起法律審查。喬治城大學法律中心教授瓦列德克（Stephen Vladeck）表示，川普政府「似乎從第一任內經歷的3輪訴訟汲取教訓」，但他也提到，「最終仍取決於實際執行方式，是否會違法或違憲」。

瓦列德克指出，這次禁令經過數個月的準備，包括國務卿魯比歐進行分析，而且此次名單牽涉國家廣泛，相比川普首任鎖定特定背景國家，這次更不容易受到法律挑戰。

川普首任內，曾宣布對7個穆斯林占多數的國家旅客實施禁令，這項政策歷經多次修改，最後於2018年獲最高法院裁定維持禁令。

華盛頓郵報報導，部分法律分析人士表示，最高法院2018年的裁決，恐怕讓這次禁令更難被阻擋。不過，部分移民律師仍推測將衍生訴訟。

美國國家移民法律中心政策暨夥伴副主席瓦拉（Raha Wala）表示，「相較於當時最高法院尚未介入這類禁令的情況，川普政府現在的立場確實更為穩固」。

但瓦拉也說：「可是那次經驗也說明，即便以國家安全為由，政府也必須透過行政機關紀錄佐證正當性。而在我看來，現在政府並未釐清擴大這項禁令的正當理由。」

政治新聞網POLITICO報導，一名知情相關規畫的美國官員透露，白宮曾考慮將更多國家納入名單。川普4日表示，若遭禁國家的情況改善且符合美方審查標準，名單會再調整；若有其他國家構成風險，也可能被新增入列。

川普 白宮 移民

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