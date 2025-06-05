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川普禁向哈佛外籍新生核發簽證 校方：報復行為

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川普禁向哈佛外籍新生核發簽證 校方：報復行為

中央社／華盛頓紐約4日報導
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川普禁止外國人入境美國到哈佛大學就讀。圖為哈佛校園。(美聯社)
川普禁止外國人入境美國到哈佛大學就讀。圖為哈佛校園。(美聯社)

總統川普4日宣布，禁止即將到哈佛大學就讀的外籍生獲得簽證，哈佛的在校外籍生也將面臨審查。校方回應，這道命令禁止該校接收外籍新生6個月是「報復行為」。

中央社引述法新社報導，哈佛大學（Harvard University）發言人表示：「這是政府再度採取的非法報復性行為，侵犯美國憲法第一修正案賦予哈佛的權利。哈佛將持續保護校方的國際學生。」

川普透過聲明表示，「我已決定，有必要限制以在哈佛大學修讀課程或參加交流訪問計畫為唯一或主要目的，而尋求進入美國的外國人。」

川普政府一直與學術界處於對立狀態，尤其是知名學府哈佛大學。這所常春藤聯盟（Ivy League）成員公開拒絕政府多次提出的要求，即放棄對招生、課程與研究選擇的控制權，持續引發川普不滿。

川普在公告中表示，他的決策即刻生效，「應適用於」透過學生與交換訪客計畫（Student and Exchange Visitor Program），「入境或試圖入境美國以開始在哈佛大學就讀的外籍人士」。

公告補充說道，目前持有各類簽證就讀哈佛大學的外籍生也將面臨審查，有可能面臨「簽證被撤銷」的風險。

川普透過聲明宣稱，此舉是為了保護「國家安全」所採取的必要措施。

他表示：「依我看來，若我國一所學術機構在被要求時，拒絕提供有關其外籍學生涉及不當行為與犯罪行為的充分資訊，那對我國安全構成了不可接受的風險。」

他也指責「哈佛與哈佛校方的附屬組織，持續剝奪勤奮的美國人擁有的平等機會」。

聲明也宣稱，「透過招收過多外籍生進一步縮減美國學生的機會，以進一步加劇哈佛歧視非偏好種族、國籍、共同血統或宗教信仰，不符合美國的利益」。

據報導，4日的法令似乎只適用於哈佛大學。

川普政府已經把矛頭指向留學生，國務卿盧比歐（Marco Rubio）矢言將「積極撤銷」中國留學生的簽證。

哈佛大學5月29日舉行畢業典禮的當天，一名美國聯邦法官裁決延長臨時禁令，以阻止川普政府立即撤銷哈佛招收國際學生的能力。

哈佛大學 川普 簽證

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