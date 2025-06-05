川普禁止外國人到哈佛就讀 發布12國來美禁令

白宮4日發布行政公告，川普總統命令哈佛大學半年內不得招收國際學生。（歐新社）

川普 總統4日發布公告，禁止外國人入境美國到哈佛大學 (Harvard University)就讀。川普指出，對於國際學生與交流訪問計畫而言，哈佛大學已經不再是「值得信賴的管理者」。哈佛大學新招收的國際學生，簽證遭到川普政府取消，川普對哈佛大學的整肅行動急遽升級。

今年入學哈佛國際生 將無法入境

川普最新命令，等於今年入學哈佛的國際生將無法入境，影響入學，衝擊甚大。

白宮宣布，根據川普禁令，哈佛大學招收新生的非移民F、M或J簽證都遭取消。川普指示國務卿對於目前已經在哈佛就讀、符合行政公告特定條件的外國學生，取消F、M或J簽證。

川普禁止外國人入境美國到哈佛大學就讀。圖為哈佛校園。(美聯社)

白宮指出，川普此舉旨在維護國家安全，哈佛大學與外國之間的關係則令人憂慮。白宮表示，哈佛並未提供有關國際學生的充分資料，報告裡只有三名學生的資料。

川普在行政公告中說，已經決定限制以參加哈佛課程或交流訪問計畫為目的入境美國的外國人。

白宮另宣布，川普4日晚間簽署行政公告(proclamation)對12個國家祭出旅遊禁令，並對其他7個國家實施範圍較小的旅遊限制。華爾街日報(WSJ)分析，川普第一次執政初期曾經引發爭議的移民政策，如今重出江湖。

旅遊禁令將於6月9日零時1分生效。川普4日在影片談話中說，美國不能對任何國家都保持開放移民。

川普禁止古巴等7國公民移民美國

根據川普簽署行政公告，全面禁止12個國家的公民來美旅遊或入境，對象包括阿富汗、緬甸、查德、剛果、赤道幾內亞、厄利垂亞、海地、伊朗、利比亞、索馬利亞、蘇丹以及葉門。

來自蒲隆地、古巴、寮國、獅子山國、多哥、土庫曼斯坦和委內瑞拉等7國的公民，入境美國則將受到部分限制。

另外，行政公告當中另外列出一份名單，禁止這些國家的公民申請旅遊簽證、學生簽證或永久移民美國。上榜國家有：、蒲隆地、古巴、寮國、獅子山國、多哥、土庫曼斯坦、委內瑞拉。不過，這7個國家的公民還是可以申請臨時簽證，例如H-1B工作簽證 以及其他臨時工作簽證。

川普在行政公告中說：「我必須採取行動，保護美國及美國人民的國家安全和國家利益。」

二度執政後，川普今年1月20日簽署行政命令，指示國務院、國土安全部以及國家情報總監(Director of National Intelligence)彙整報告，說明哪些國家對美國存有「敵對態度」(hostile attitudes)，並分析這些國家公民入境美國是否將危害美國國家安全。

川普第一任內於2017年1月簽署行政命令(executive order)，對人口以穆斯林為主的7個國家發布旅遊禁令，包括伊拉克、敘利亞、伊朗、蘇丹、利比亞、索馬利亞、葉門。

穆斯林國家旅遊禁令，為川普第一任執政初期帶來混亂局面，7國公民紛紛被禁止登機，或者飛機降落美國之後在機場遭到拘留，學生、教師、商務人士、觀光客以及來美探親的遊客都遭到同樣對待。禁令頒布後因為遭遇法律挑戰而調整內容，修改後的版本之一在2018年獲得最高法院裁定保留。

川普以國家安全考量為由幫穆斯林國家旅遊禁令辯護，並說行政命令不是基於反穆斯林的偏見。